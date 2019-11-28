Русскому языку нужен словарный портал

5 ноября 2019 года в Кремле состоялось заседание президентского Совета по русскому языку. Обсуждение в средствах массовой информации в основном свелось к выяснению того, кто такие «пещерные русофобы», о которых говорил на совете Владимир Путин, и кто пытается «искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию». Поскольку ответов на эти вопросы я в рамках своей науки, лингвистики, дать не смогу, об этом нужно спрашивать политологов, я обратила внимание совсем на другие слова президента: «Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти — и исполнительные, и судебные, законодательные — и школы, средства массовой информации».

Формулировка «нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации» взята из федерального закона «О государственном языке Российской Федерации»: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке». Если перевести этот пассаж с бюрократического получится: никакое государство не может заставить всех людей говорить по-русски правильно, никогда не использовать в речи матерных или грубых выражений, но есть сферы, которые государство может регулировать, такие как сфера государственного управления, судо- и делопроизводство, средства массовой информации. Строго говоря, преподавание русского языка в школе не относится к «сфере использования русского языка как государственного» (ст. 3 Закона о государственном языке), но школьные учебники и программы утверждаются Министерством просвещения и должны быть написаны правильным нормативным русским языком. Поэтому если мой сосед говорит дворнику-таджику: «Ты, такой-сякой, ехай в свой аул», я могу возмутиться, сказать, что так говорить нехорошо и неправильно, но вообще-то сделать ничего не могу. Но если я в своей колонке в «Ъ-науке» буду использовать нецензурные выражения, редакция должна будет их вырезать, иначе оштрафуют. А если ученик напишет в домашней работе «ехай в Москву», учитель поставит ему плохую оценку и исправит на соответствующую нормам современного русского языка форму повелительного наклонения от глагола ехать — поезжай.

Так что в этом смысле ничего нового президент не сказал. А вот то, что нужно создавать Национальный словарный корпус — справочно-информационную цифровую систему, предоставляющую полный свод научных знаний о современном состоянии и истории словарного состава русского языка,— об этом я и мои коллеги говорим уже давно. На совете об этом говорил и научный руководитель Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН академик Александр Молдован. У нас в стране крайне низкая культура пользования словарями. Если бы у журналиста, политика, телеведущего, да и у учителя была привитая еще в школе привычка заглядывать в словарь, это помогло бы избежать многих грубых ошибок и неверных утверждений, которые потом повторяют в своей речи читатели и зрители.

Единственный словарь, о котором что-то слышали россияне,— это словарь Владимира Ивановича Даля. Никто не спорит — это выдающееся лексикографическое произведение. Но Даль составил его полтораста лет тому назад, за это время, во-первых, русский язык претерпел существенные изменения, а во-вторых, появилось много новых словарей — толковых, орфографических, словарей правильного произношения и ударения, грамматических, словарей синонимов, антонимов, паронимов, словарей трудностей русского языка, исторических, этимологических, словарей новых и устаревших слов, словарей языка писателей. Большая часть этого огромного словарного богатства неизвестна массовому читателю. В домашних библиотеках, как правило, словарей нет, в лучшем случае двуязычный, чаще всего англо-русский или русско-английский.

Вроде бы с появлением интернета все стало намного проще — набираешь в «Яндексе» или Google слово и получаешь всю информацию о нем. К сожалению, это не совсем так. Современный книжный рынок России наводнен сомнительной словарной продукцией, многочисленными пиратскими изданиями, к созданию и выпуску которых причастны люди, весьма далекие от филологии. Можно попасть на орфографический словарь, где будут орфографические ошибки, или этимологический словарь со спорными или давно отвергнутыми дилетантскими рассуждениями о происхождении слов. Большая часть словарей — вовсе не реальные авторские издания, а переделанные неизвестно кем версии. В интернете — более 60 вариантов якобы словаря Даля!

В 1956 году, когда были утверждены и изданы «Правила русской орфографии и пунктуации», под редакцией С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро был издан также «Орфографический словарь русского языка», в котором написание слов соответствовало новым правилам. Но интернет предлагает вам новый «Орфографический словарь русского языка» умершего в 1964 году С. И. Ожегова, который почему-то перекочевал из редакторов в авторы, потеряв по дороге А. Б. Шапиро, и переделал словарь «в соответствии не только с современными орфографическими нормами, но и с новыми историческими реалиями».

Среди классических словарей русского языка почетное место занимает вышедший перед Второй мировой войной (1935–1940 годы) четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова. Дмитрий Ушаков скончался в 1942 году, но легко купить словарь «Толковый словарь современного русского языка: [10 000 слов]» Д. Н. Ушакова, изданный в 2011 году! Кроме того, изданы сотни школьных словариков: толковый, синонимов и антонимов, эпитетов, трудностей русского языка, по орфоэпии, орфографии, морфологии, словообразованию, фразеологии, этимологии русского языка, автором которых значится О. Д. Ушакова. Вот такое случайное совпадение.

Давно необходим словарный портал, куда нужно будет отобрать и оцифровать наиболее авторитетные словари русского языка. Более того, нужно определенным образом организовать словарную информацию, в идеале привести информацию к универсальной форме и построить единую словарную базу. Она должна постоянно пополняться новыми словами и значениями. Конечно, нельзя сказать, что ничего не сделано. Есть активно работающий портал gramota.ru, есть созданная еще С. И. Ожеговым Справочная служба русского языка в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН, действуют справочные службы в разных городах нашей страны, есть Национальный корпус русского языка, но единого портала, аккумулирующего всю словарную информацию об истории и современном состоянии русского языка,— нет!

Интересно, что уже более года действует портал «Церковнославянский язык сегодня» (церковнославянский.онлайн), которым активно пользуются и профессионалы, и все, кого интересуют популярные материалы по славистике и истории русского литературного языка. С одной стороны, там размещена электронная версия Большого словаря церковнославянского языка Нового времени (пока первые два тома) с греко-славянским указателем, который отсутствует в бумажных томах словаря. С другой — популярные лекции по истории русского и церковнославянского языка — от Кирилла и Мефодия до наших дней,— которые специально для портала записывали российские и зарубежные ученые. А еще на портале имеется интерактивный путеводитель по ресурсам интернета, связанным с церковнославянским языком.

Хочется надеяться, что в ближайшем будущем будет создана такая система и для современного русского языка, и, зайдя на «Русский язык сегодня», можно будет легко найти нужные сведения о современном русском языке по проверенным и авторитетным источникам. В общем, проблемы, которые нужно срочно решать, у нас, носителей русского языка, есть, а у русского языка — нет, можете не беспокоиться.

Елена Шмелева, кандидат филологических наук