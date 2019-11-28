Автомат для заемщиков

Сегодня все видят такой отчетливый тренд: переход от экономики владения к экономике совместного потребления. Зачем платить налог на машину, если нужно лишь раз в неделю съездить в магазин за продуктами? Или покупать квартиру в каждом городе, где бываешь в командировке? Куда дешевле все это арендовать. Коворкинг, каршеринг — эти и похожие термины давно у всех на слуху. Куда реже можно услышать, что в аренду сдается программное обеспечение. Типичный пример такой аренды — платформа SaaS (англ. software as a service — программное обеспечение как услуга). Эта облачная технология обеспечивает подписчикам платный доступ к прикладному программному обеспечению.

Елена Туева

Характерная особенность модели SaaS и ее важнейшее преимущество — наличие единого программного ядра, доступного всем пользователям: провайдер не тратит время и человеческие ресурсы на отслеживание каждого конкретного экземпляра программного обеспечения, предоставленного заказчикам по лицензии, а значит, существенно сокращает издержки. Следовательно, снижается цена услуги для потребителя.

При использовании SaaS-платформы между провайдером и заказчиком складывается своего рода «симбиоз»: заказчик не может использовать продукт без провайдера, а провайдер вынужден постоянно свое ПО обновлять, чтобы соответствовать запросам клиентов. В результате разработчик защищает свои инвестиции, а потребитель получает качественное обслуживание, не тратится на серверы, техническую поддержку и обновление ПО — все это входит в пакет услуг, предоставляемых провайдером. Доступ к платформе осуществляется через мобильное приложение или веб-интерфейс, что тоже очень удобно.

Прикладное ПО, предоставляемое платформой SaaS, может использоваться в самых разных сферах — от развлечений до финансового управления. Именно благодаря разработке такой платформы IT-компания Brainysoft в 2013 году стала резидентом «Сколково».

Инновации для микрофинансовых организаций

«Что такое инновации? — говорит гендиректор Brainysoft Галина Бахметьева.— Это меры, которые приводят к взрывному росту производительности труда, в результате вся глобальная система разделения труда меняется. Когда в Голландии образовались первые мануфактуры, было необходимо все предприятия собрать в одном месте, например, для строительства корабля. А еще через сотню лет для увеличения производительности труда надо было, наоборот, разнести эти производства по всему миру и расположить там, где находятся либо природные, либо трудовые ресурсы. Современная технологическая революция вновь меняет систему разделения труда, теперь уже в цифровой сфере. Сама технология SaaS не новинка, использование этой технологии, которое мы предлагаем,— это и есть инновация, способная повысить производительность труда множества небанковских предприятий, имеющих право выдавать кредиты. Среди наших клиентов есть ипотечные брокеры и лизинговые компании, фирмы, которые выдают мелкие кредиты частным лицам, малому и среднему бизнесу, но главным образом это микрофинансовые организации (МФО)».

«К микрофинансовому сектору сейчас относятся как к чему-то токсичному,— продолжает она.— Но он дискредитирован незаслуженно. Организации, которые не дружат с законом, есть в любой сфере. Надо относиться к кредитам как к финансовому инструменту, просто грамотно ими пользоваться. ЦБ активно занимается регулированием деятельности МФО, однако не спешит их запрещать. Все дело в том, что банки сегодня не выдают высокорисковые кредиты: это может снизить ликвидность, что грозит отзывом лицензии. И огромная масса людей лишена возможности получить банковский кредит. Микрофинансовые компании стали последней милей донесения финансовых услуг до населения».

Кто еще предоставляет программное обеспечение для деятельности МФО Читать далее

Чтобы успешно конкурировать на этом рынке с традиционными банками, такие компании используют финансовые технологии (финтех): кэшбэк, рассрочку вместо кредита или предодобренный кредит. «Мы стали платформой, которая интегрирует финтех-решения и предоставляет услугу В2В2С,— говорит Галина Бахметьева.— То есть фактически наш конечный потребитель — это клиент, который получает заем. Его удобство — ключ к нашим продажам: если клиенту удобно, компании приобретают наши сервисы. В чем тут инновационность? Если банк может купить программное обеспечение, чтобы, например, сделать кэшбэк, то маленькие МФО — нет. Но мы интегрировали это программное обеспечение в свою платформу, и они получают к нему доступ». Так работает платформа SaaS.

«SaaS правильнее всего сравнить с каршерингом,— объясняет Галина Бахметьева.— Вам необходима услуга — вы покупаете доступ к ней, пропала необходимость в услуге — вы от нее отписываетесь и больше не платите за ее использование. Именно такой принцип лежит в основе SaaS-платформы. На самом деле владение — дорогое удовольствие. Мы снизили порог входа в деятельность на рынке МФО, а все благодаря этой платформе, которая позволяет предоставлять услугу дешево».

Три минуты на кредит

За счет чего? Конечно, за счет автоматизации. «Если у вас три кредита в портфеле, можно все вручную рассчитать, но если кредитов 25 тыс., то это возможно только с помощью автоматизации,— подчеркивает Галина Бахметьева.— На решение о выдаче кредита в банках уходит много времени, ведь надо как минимум удостовериться, что у заемщика паспорт настоящий, что он не мошенник, запросить его кредитную историю в кредитном бюро. Сегодня такие сведения можно собирать автоматически, потому что все эти источники информации имеют API (набор способов, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой). И мы в нашей системе принятия решений сделали автоматический опрос этих систем через интеграционный шлюз».

«В компанию, у которой больше 25 тыс. активных кредитов, ежедневно поступает свыше 2 тыс. лидов (заявки на кредиты),— объясняет гендиректор Brainysoft.— Все эти лиды проходят через систему принятия решений, которая интегрирована в нашу платформу и в момент оценки клиента рассчитывает риски, автоматически определяя, можно выдать кредит этому заемщику или нет. Система принятия решений у нас очень навороченная, она проводит минимум 80 проверок, причем обрабатывает их меньше чем за три минуты с учетом запросов в самые разные инстанции».

Расчет ведется примерно так: прописка московская — два балла, нет — один, возраст от 18 до 40 лет — два балла, от 40 до 60 — один. Если все кредиты за последние пять лет идеально погашены — два балла, нет — один. Допустим, заемщик набрал 84 балла — система автоматически, без участия человека, одобряет ему кредит. А если балл меньше, подключается сотрудник МФО, который изучает полученные данные и говорит: ну да, балл низкий, но у претендента есть дополнительные характеристики, которые все-таки позволяют кредит выдать. Если автоматически решение принимается за три минуты, с участием человека — за пять. А ведь есть организации, где рассмотрение заявки занимает несколько дней.

Внутренние процессы компании, такие как подключение нового клиента, создание базы, установка программного обеспечения, тоже автоматизированы. При помощи платформы Brainysoft МФО могут в автоматическом режиме вовремя начислять проценты или штрафы, отслеживать в режиме реального времени число пролонгаций, величину процентных ставок. То же самое касается резервов, которые МФО обязаны формировать для отчетов Центробанку и налоговым органам. Составить такую отчетность бухгалтеру вручную сложно, особенно на большом количестве кредитов. Но эти процессы тоже все автоматизированы!

Или взять платежи. «МФО решают мелкие операционные задачи, и когда им снижают или ограничивают ставки, их доходность падает,— продолжает генеральный директор Brainysoft.— А это значит, что они должны очень четко управлять портфелем. Не теряя ни минуты. Благодаря интегрированным платежным системам ("Яндекс.Деньги", "Киви", "Контакт", "Золотая корона", "Мандарин" и др.) наша платформа позволяет существенно увеличить скорость бизнес-процесса. Мы сейчас обрабатываем транзакции во много раз быстрее, чем любая автоматизированная банковская система. В банках часто бывает: вы перечислили деньги, а они пришли адресату завтра или послезавтра. А наша платформа использует только инструменты мгновенных платежей».

Недавно быстродействие разработанного Brainysoft программного обеспечения доказала независимая экспертиза в лице финтех-компании «Рево технологии»: всего за три часа SaaS-платформа Brainysoft V3.0 успешно обработала 3 млн активных договоров, используя только штатную инфраструктуру.

Аналитика для стратегии

Важная часть платформы Brainysoft — аналитический модуль прогнозирования денежного потока, то есть, грубо говоря, доходности в зависимости от объема оборачиваемых средств и скорости их оборота. «Тут нужно понимать, что микрофинансовая деятельность — это много-много мелких операций,— рассказывает Галина Бахметьева.— Чтобы в таком их количестве не потерять финансовую стратегию, необходимо ее постоянно соизмерять с результатом, которого мы хотим добиться, например определенной доходности. Чтобы рассчитать, какая доходность будет через определенный срок, надо учесть все риски, темпы выдачи кредитов, особенности работы с клиентом. На нашей платформе есть модуль прогнозирования этой доходности, а дальше компании смотрят, устраивает она их или нет. Если не устраивает, принимают какие-то управленческие решения: может быть, выдавать более рискованные займы или, наоборот, их количество сократить. Так МФО через несколько итераций создает себе финансовую стратегию, по которой начинает работать. А дальше начинается реальная жизнь, которая вносит свои корректировки».

Допустим, решили выдавать меньше рискованных кредитов, а заявки на них идут и идут! Или наоборот, нет спроса на то, что компания запланировала. Приходится на ходу стратегию менять, компенсировать потери, например, привлекать дополнительные средства или, наоборот, отказываться от имеющихся, потому что организация не успевает их выдавать, а деньги простаивают. «Это механизм для аналитика кредитной деятельности и принятия управленческих решений по финансовой стратегии,— объясняет Галина Бахметьева.— Таких специалистов в МФО практически нет, и для нас это сейчас большая проблема. Мы инструмент такой создали, пробуем его на рисковиках, которые есть у нас в доступе, и они нам комментируют, как это должно работать, чтобы было понятно любому потребителю. Но пока в МФО должен быть человек, который принимает решения при помощи нашего аналитического модуля».

Тут естественным образом напрашивается следующий шаг — предлагать готовые финансовые стратегии. Это будет элемент искусственного интеллекта, но пока Галина Бахметьева говорит о такой перспективе с осторожностью. Возможно, Brainysoft привлечет дополнительных специалистов или внешних партнеров, но такие задумки в компании есть.