Онкологические заболевания, для которых установлены мутации и возможна преимплантационная генетическая диагностика

Комментарии
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|Синдром
|Ген
|Наследственный рак молочной железы и яичников
|BRCA1, BRCA2
|Синдром Ли-Фраумени (ранний рак молочной железы, детские опухоли – саркомы, опухоли мозга, надпочечников, лейкозы)
|TP53
|Синдром Линча (множественные аденокарциномы)
|MLH1, MSH2, MSH6, PMS2,EPCAM
|Семейный аденоматозный полипоз толстой кишки (предраковое состояние)
|APC, MUTYH
|Наследственный диффузный рак желудка
|CDH1
|Синдром Гиппеля-Линдау (множественные гемангиомы мозга и врожденные кисты поджелудочной железы и почек)
|VHL
|Нейрофиброматоз (опухоли мозга, кожи, аномалии костной системы)
|NF1, NF2
|Ретинобластома (злокачественная опухоль сетчатки глаза)
|RB1
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