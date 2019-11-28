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Онкологические заболевания, для которых установлены мутации и возможна преимплантационная генетическая диагностика

Журнал "Коммерсантъ Наука" от , стр. 14
Синдром Ген
Наследственный рак молочной железы и яичников BRCA1, BRCA2
Синдром Ли-Фраумени (ранний рак молочной железы, детские опухоли – саркомы, опухоли мозга, надпочечников, лейкозы) TP53
Синдром Линча (множественные аденокарциномы) MLH1, MSH2, MSH6, PMS2,EPCAM
Семейный аденоматозный полипоз толстой кишки (предраковое состояние) APC, MUTYH
Наследственный диффузный рак желудка CDH1
Синдром Гиппеля-Линдау (множественные гемангиомы мозга и врожденные кисты поджелудочной железы и почек) VHL
Нейрофиброматоз (опухоли мозга, кожи, аномалии костной системы) NF1, NF2
Ретинобластома (злокачественная опухоль сетчатки глаза) RB1





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