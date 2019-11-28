Нормальное смертельное

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Так называемое нормальное повышенное давление — в пределах 140/90 мм ртутного столба — все-таки снижает прогноз продолжительности жизни. Как установили американские ученые, стоит постараться не выпускать давление за пределы 120/80 мм ртутного столба.

Оценки медиков основаны на новом анализе финансируемого правительством клинического испытания под названием SPRINT. Еще в 2015 году было установлено, что более жесткий контроль за артериальным давлением предотвращает больше сердечных приступов, инсультов и смертей у людей в возрасте 50 лет и старше по сравнению со стандартным лечением.

Теперь исследователи подсчитали, что для типичного 50-летнего человека с высоким давлением более агрессивное лечение может вылиться в три дополнительных года жизни. То же самое верно и для 80-летних пациентов с повышенным давлением — правда, им более тщательное лечение добавляет не три года, а только десять месяцев жизни.

Пациенты в описанных случаях стремились к тому, чтобы держать давление в пределах идеального показателя — 120/80 мм ртутного столба, в то время как прежнее мнение состояло в том, что давление в пределах 140/90 мм ртутного столба безопасно для человека. В новой схеме больные гипертонической болезнью старались снижать давление не только за счет лекарств, но и увеличивая физические нагрузки, сокращая потребление соли, сахара и т. п.

Как показало исследование, спустя три года после начала такого тщательного подхода к собственной гипертонии риск инфаркта, развития сердечной недостаточности или инсульта становился на 25% ниже, чем у пациентов со стандартным контролем артериального давления.

А шансы умереть в течение периода исследования у лечившихся по-новому были на 27% ниже.

Преимущества более тщательного контроля за давлением были настолько очевидны, что исследование было остановлено до истечения прежде назначенного срока.

Сверхпроводник, не вписывающийся в химию

Фото: Dmitry Semenok et al./Materials Today

Группа под руководством профессора Сколтеха и МФТИ Артема Оганова и доктора Ивана Трояна из Института кристаллографии РАН смогла синтезировать новый сверхпроводящий материал — декагидрид тория (ThH10) с очень высокой критической температурой (161 К). Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Cверхпроводимость — удивительное свойство квантовых материалов, приводящее к полной потере электрического сопротивления в определенных, порой весьма суровых условиях. Такие материалы очень интересны для электроники, так как могут найти применение в квантовых компьютерах и высокочувствительных детекторах. Однако есть большая сложность: проявляется это явление обычно при весьма низких температурах или крайне высоких давлениях. До недавнего времени рекорд удерживал ртутьсодержащий купрат с температурой сверхпроводимости 135 К (–138°С). Рекорд этого года — –13°С (декагидрид лантана, LaH10), что очень близко к комнатной температуре, но достигается это при очень высоких давлениях, почти 2 млн атмосфер, что затрудняет практическое использование этого вещества.

Важно найти сверхпроводимость при температуре и давлении, близких к комнатным. В 2018 году в лаборатории профессора Сколтеха и МФТИ Артема Оганова его сотрудником Александром Квашниным было сделано предсказание нового вещества, полигидрида тория ThH10, с критической температурой –32°C при давлении 1 млн атмосфер.

В новом исследовании ученым из Института кристаллографии РАН, Сколтеха, МФТИ и Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) удалось получить это вещество и исследовать его транспортные свойства и сверхпроводимость. В согласии с теоретическим предсказанием было обнаружено, что ThH10 существует при давлениях выше 0,85 млн атмосфер и является выдающимся высокотемпературным сверхпроводником. Критическую температуру удалось определить только при давлении 1,7 млн атмосфер, где она оказалась равной –112°C, что совпадает с теоретическим предсказанием для этого давления и уже сейчас ставит ThH10 в ряд рекордных высокотемпературных сверхпроводников.

«Гидрид тория — это лишь отдельное звено большого, динамично развивающегося класса гидридных сверхпроводников. Я считаю, что в ближайшие годы гидридная сверхпроводимость покинет криогенную область и перейдет в плоскость конструирования электронных устройств на их основе»,— подчеркнул автор исследования, аспирант Сколтеха Дмитрий Семенок.

Красная худоба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Многие биологически активные вещества, среди которых витамины и антиоксиданты, могут использоваться в терапии метаболических заболеваний. Кверцетин — биофлавоноид, содержащийся во многих растительных продуктах: красном луке, яблоках, ягодах, цитрусовых, чае, красном вине. Согласно данным исследователей, кверцетин ослабляет некоторые симптомы метаболического синдрома (в частности, снижает кровеносное давление, количество жира на животе), вызывает снижение уровня глюкозы, инсулина и триглицеридов в крови. Однако влияние этого соединения на симптомы ожирения, в том числе поведенческие, недостаточно изучено.

Ученые из ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи смоделировали ожирение на лабораторных животных. Они взяли 32 обычные крысы линии Wistar (W) и 24 генно-модифицированные Z-линии (Zucker), у которых изменен ген, кодирующий рецептор лептина. Животных разделили на две группы: одни питались нормально, другие ели больше углеводов и жиров. Часть животных ежедневно получала кверцетин в дозировке 50 мг/кг. Исследователи наблюдали за поведением крыс в разных лабиринтах и специальных клетках, чтобы оценить перемещения и тревожность, исследовательскую активность и уровень страха, а также кратковременную и долговременную память.

Результаты показывают, что кверцетин по-разному действует на поведение животных двух линий, причем эффекты зависели от диеты. Биофлавоноид вызывал снижение тревожности у W-крыс при диете с повышенным содержанием углеводов и жиров. Этого эффекта не наблюдалось у крыс с дефектом гена лептинового рецептора. Только у Z-крыс вещество вызывало увеличение двигательной активности и нарушение кратковременной памяти. Кроме того, кверцетин влияет на обмен веществ. Это выражалось в таких показателях, как уровень липопротеинов высокой плотности, снижающих риск накопления холестериновых бляшек на стенках сосудов. Кроме того, снизились масса тела и количество жира (определяли после эвтаназии). Значения отличались для крыс разных линий — вероятно, действие кверцетина зависит от активности рецептора лептина.

По материалам сайта kommersant.ru/nauka