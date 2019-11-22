Крупные аэропорты, внесенные в лист ожидания комплексного плана магистральной инфраструктуры.

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|Аэропорт
|Финансирование (млрд руб.)
|Федеральный бюджет (млрд руб.)
|Работы
|Емельяново (Красноярск)
|10,2
|2,1
|Строительство удлиненной магистральной рулежной дорожки, закупка светосигнального оборудования, реконструкция старого терминала
|Рощино (Тюмень)
|10,4
|0,8
|Реконструкция ВПП, рулежных дорожек, расширение перронов, реконструкция аэровокзала, строительство гостиничного комплекса
|Геленджик
|8
|4
|Реконструкция перрона, рулежной дорожки, очистных сооружений, строительство аэровокзала
|Байкал (Улан-Удэ)
|1,9
|0,5
|Расширение перрона, строительство аэровокзала
|Новый (Хабаровск)
|6,143
|6,1
|Реконструкция перрона, рулежных дорожек, площадки для обработки антиобледенительными жидкостями
|Брянск
|2,8
|2,6
|Реконструкция ВПП, рулежных дорожек, перронов
|Толмачево (Новосибирск)
|41,1
|16,6
|Строительство ВПП, скоростных рулежных дорожек, реконструкция перрона, аэровокзала, переоборудование существующей ВПП в рулежную дорожку
|Пашковский (Краснодар)
|15
|4
|Строительство рулежных дорожек, стоянок воздушных судов, нового аэровокзала
|Анапа
|1,5
|1,5
|Реконструкция стоянок воздушных судов (находятся в критической стадии, на сегодня введены ограничения их использования)
|Кемерово
|6,7
|3,5
|Реконструкция ВПП, перронов, рулежных дорожек, строительство аэровокзала и грузового терминала
|Уфа
|1,5
|1,5
|Реконструкция перрона рулежных дорожек, строительство дополнительного разворотного кармана на ИВПП-2
|Мурманск
|3,7
|2,5
|Реконструкция ВПП, модернизация светосигнального оборудования, строительство аэровокзала
|Соколовка (Сыктывкар)
|14,7
|7,4
|Расширение перрона, строительство автодороги до аэропорта, проектирование аэровокзала и грузового терминала
|Большое Савино (Пермь)
|4,9
|4,7
|Реконструкция магистральной рулежной дорожки, перрона, светосигнального оборудования
|Астрахань (Нариманово)
|5,7
|5
|Расширение перрона, реконструкция систем освещения и электроснабжения перронов, реконструкция аэровокзала
|Итого
|134,2
|62,8
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