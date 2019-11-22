Крупные аэропорты, внесенные в лист ожидания комплексного плана магистральной инфраструктуры.

Аэропорт Финансирование (млрд руб.) Федеральный бюджет (млрд руб.) Работы Емельяново (Красноярск) 10,2 2,1 Строительство удлиненной магистральной рулежной дорожки, закупка светосигнального оборудования, реконструкция старого терминала Рощино (Тюмень) 10,4 0,8 Реконструкция ВПП, рулежных дорожек, расширение перронов, реконструкция аэровокзала, строительство гостиничного комплекса Геленджик 8 4 Реконструкция перрона, рулежной дорожки, очистных сооружений, строительство аэровокзала Байкал (Улан-Удэ) 1,9 0,5 Расширение перрона, строительство аэровокзала Новый (Хабаровск) 6,143 6,1 Реконструкция перрона, рулежных дорожек, площадки для обработки антиобледенительными жидкостями Брянск 2,8 2,6 Реконструкция ВПП, рулежных дорожек, перронов Толмачево (Новосибирск) 41,1 16,6 Строительство ВПП, скоростных рулежных дорожек, реконструкция перрона, аэровокзала, переоборудование существующей ВПП в рулежную дорожку Пашковский (Краснодар) 15 4 Строительство рулежных дорожек, стоянок воздушных судов, нового аэровокзала Анапа 1,5 1,5 Реконструкция стоянок воздушных судов (находятся в критической стадии, на сегодня введены ограничения их использования) Кемерово 6,7 3,5 Реконструкция ВПП, перронов, рулежных дорожек, строительство аэровокзала и грузового терминала Уфа 1,5 1,5 Реконструкция перрона рулежных дорожек, строительство дополнительного разворотного кармана на ИВПП-2 Мурманск 3,7 2,5 Реконструкция ВПП, модернизация светосигнального оборудования, строительство аэровокзала Соколовка (Сыктывкар) 14,7 7,4 Расширение перрона, строительство автодороги до аэропорта, проектирование аэровокзала и грузового терминала Большое Савино (Пермь) 4,9 4,7 Реконструкция магистральной рулежной дорожки, перрона, светосигнального оборудования Астрахань (Нариманово) 5,7 5 Расширение перрона, реконструкция систем освещения и электроснабжения перронов, реконструкция аэровокзала Итого 134,2 62,8