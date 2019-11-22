«Спартаку» подали знаки

Казанская фабрика «Спартак» смогла вернуть себе права на товарные знаки, под которыми ежегодно выпускала несколько сотен тысяч пар обуви, пока не стала банкротом. Как установил Арбитражный суд Татарстана, бренды были отчуждены всего за 80 тыс. руб. в пользу бывшей управляющей предприятием компании «Шуз концепт» накануне краха Татфондбанка, который кредитовал фабрику. Теперь права на бренды «Спартак», Bon Ton и Poliar уйдут с торгов в пользу кредиторов предприятия, которым оно задолжало около 3 млрд руб. По мнению экспертов, продать их проблематично, поскольку эти знаки ассоциировались с конкретным товаром.



Арбитражный суд Татарстана возвратил в конкурсную массу ОАО «Обувная фабрика “Спартак”» права на товарные знаки Вon Ton, Poliar, «Бон тон» и «Спартак». Они были отчуждены «в условиях неплатежеспособности должника», что привело к «причинению вреда имущественным правам кредиторов», говорится в решении суда. Исковое заявление подавал бывший конкурсный управляющий ОАО Эдуард Киреев. Он указывал, что товарные знаки были проданы в декабре 2016 года ООО «УК “Шуз концепт”» (руководило фабрикой до ее банкротства) по заниженной цене — 80 тыс. руб. Суд признал иск господина Киреева обоснованным, а договор о передаче прав на товарные знаки УК «Шуз концепт» недействительным. Претензии УК в размере 80 тыс. руб. были включены в реестр требований кредиторов.

Напомним, фабрика «Спартак» (основана в 1916 году) была близка к Татфондбанку, который в конце 2016 года начал испытывать проблемы, а в 2017 году лишился лицензии и был признан банкротом. Контролирующим акционером ОАО «Обувная фабрика “Спартак”», по данным kartoteka.ru, является ООО «Спартак-финанс», принадлежащее Аделю Зарипову. Уставный капитал фабрики — 1 млрд руб. Под брендами «Спартак», Bon Ton и Poliar предприятие выпускало женскую, мужскую, детскую и спортивную обувь.

В 2016 году фабрика «Спартак» произвела 240 тыс. пар обуви на сумму 442,8 млн руб. На 2017 год план составлял более 300 тыс. пар на сумму более 550 млн руб., однако отчет за этот год уже не публиковался. По итогам первого полугодия фабрика заявляла об увеличении выручки розничной до 400 млн руб. за первое полугодие текущего года. В то же время в 2017 году предприятие получило 278 млн руб. убытка.

Ранее фабрика «Спартак» пыталась сама инициировать свое банкротство, заявляя о наличии долга в 3 млрд. руб. Также летом 2017 года иск о признании предприятия банкротом был подан конкурсным управляющим Татфондбанка — Агентством по страхованию вкладов. Заявление было отклонено. В суде представители фабрики заявляли, что намерены «остаться на плаву» и ведут переговоры с потенциальным инвестором. Однако уже в октябре 2017 года при рассмотрении иска ООО «АСТ-Климат», заявившего о требованиях в 339 тыс. руб., Арбитражный суд Татарстан ввел наблюдение на предприятие. В апреле 2018 года в отношении имущества «Спартака» было начато конкурсное производство. Основным кредитором фабрики является Татфондбанк с требованием в 1,5 млрд руб.

В настоящее время конкурсное производство на фабрике продлено до 18 февраля 2020 года. В июне 2018 года была произведена оценка недвижимого имущества предприятия. Здания предприятия в Казани, Буинске и Йошкар-Оле оценивались в 1,5 млрд руб. Продажа имущества продолжается.

«Исключительные права на спорные товарные знаки являются имущественными и подлежат после регистрации в Роспатенте включению в конкурсную массу должника и последующей реализации на торгах в установленном законом о банкротстве порядке»,— говорит партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. Он отмечает, что «вопрос оценки стоимости нематериальных активов достаточно сложен»: «На практике такой актив стоит столько, сколько за него готов заплатить покупатель при условии, что по такой цене продавец готов его продать». Однако он полагает, что вряд ли права на эти торговые знаки «будут реализованы по цене, существенно превышающей размер оспариваемой сделки».

С этим предположением соглашается генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер: «Товарные знаки традиционно имеют абстрактный вес. Продажа бренда может быть затруднена тем обстоятельством, что дорого его реализовать будет проблематично». Он отмечает, что «эти бренды относятся к обувному бизнесу, а значит в круг заинтересованных могут попасть только соответствующие компании». «Однако приобретение таких брендов, даже если они имели высокую узнаваемость, не гарантирует высоких продаж в дальнейшем, так как конкретный бренд ассоциируется с определенными качествами, которые новый продукт может утратить. В теории приобрети такие бренды может другая обувная компания, выпускающая схожую продукцию»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов