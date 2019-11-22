Генсек ООН сменил главу управления по наркотикам и преступности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил представительницу Египта Геду Фатхи Вали на пост главы Управления ООН по наркотикам и преступности, а также генеральным директором отделения ООН в Вене. До нее этот пост занимал представитель России Юрий Федотов.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении Геды Фатхи Вали на пост исполнительного директора УНП ООН. Она также станет генеральным директором офиса ООН в Вене. На этом посту она заменяет представителя России Юрия Федотова, которому генсек выражает благодарность за его преданную работу в организации»,— сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик (цитата по ТАСС).

Господин Федотов занимал пост исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности с 2010 года.