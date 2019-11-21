Минобрнауки раздало ученым миллиарды

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявило 36 научных и образовательных организаций—победителей седьмого конкурса мегагрантов. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Наука» и предполагает федеральное финансирование научных исследований в 2019 году в размере 3 млрд руб. Максимальная сумма гранта — 90 млн руб., минимальная — 44 млн руб.

По данным Министерства науки и высшего образования, за последние десять лет численность ученых в возрасте до 39 лет увеличилась с 117,1 тыс. до 157,8 тыс. человек, а их «удельный вес в общем количестве исследователей — с 30,1% до 43,9%». Министр науки и высшего образования Михаил Котюков на заседании совета по грантам правительства России подчеркнул, что в связи с этим «растет и число претендентов на мегагранты».

«В этом году на конкурс поступило 433 заявки из 52 регионов России,— сообщил господин Котюков.— Участие приняли ведущие ученые из 46 стран мира совместно с 206 организациями России, из которых 110 университетов и 65 научных организаций».

В 2019 году для распределения мегагрантов среди соискателей были сформированы 19 экспертных групп, в состав которых вошли российские и зарубежные ученые. Эксперты учитывали как научные достижения ведущего ученого из организации-соискателя, так и «актуальность планируемого научного исследования», «значимость ожидаемых результатов» и «наличие плана создания и развития лаборатории, а также обязательства по дополнительному финансированию лаборатории».

Из 36 научных и образовательных организаций, получивших гранты Минобрнауки, 27 удостоены максимальных сумм грантов — 90 млн руб.

Самым молодым ведущим ученым, который будет работать по программе мегагрантов за всю историю проекта, станет 35-летний японец Окадзима Дзюнносукэ.

Совместно с Институтом прикладной математики Дальневосточного отделения РАН (получил грант в размере 90 млн руб.) он создаст лабораторию по высокопроизводительным вычислениям динамического поведения реакционно-диффузионных систем для практических задач биотехнологии, биомедицины и производства энергии.

В качестве ведущих ученых в рамках седьмого конкурса мегагрантов будут работать исследователи из Германии, Франции, Нидерландов, Швеции, Греции, Кореи, Китая, Великобритании, США, Канады. Наибольшее количество ученых среди победителей конкурса — из Соединенного Королевства. «Всего в рамках проекта будут трудиться 23 иностранца и 13 российских граждан, в том числе наших соотечественников, работающих и проживающих за рубежом — 10»,— рассказали в Минобрнауки, подчеркнув, что «в рамках седьмого конкурса сделан особый акцент на увеличение участия в научных разработках молодых специалистов».

Среди 36 вузов-победителей, получивших максимальный грант в размере 90 млн руб. Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина.

Он заявлял к участию проект «Химический дизайн новых многофункциональных материалов». По словам ректора вуза Виктора Кокшарова, проект, которым занимаются совместно российские и французские ученые во главе с профессором Владимиром Черепановым, направлен на «развитие российской водородной энергетики». Максимальный грант экспертное жюри направит и в федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр», который заявил к участию проект «Естественные нанослойные материалы, перспективные для преобразования энергии» и Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (проект «Открытие фундаментальных механизмов сна для прорывных технологий нейрореабилитационной медицины»).

Ректор Саратовского национального университета профессор Алексей Чумаченко рассказал “Ъ”, что «цель проекта — создание лаборатории мирового уровня для изучения феномена очищения тканей мозга от токсинов во время сна». «Проект будет способствовать повышению качества жизни пациентов, нуждающихся в реабилитации, включая новорожденных, снижению экономических затрат как самих пациентов, так и учреждений Минздрава РФ, поддержанию здоровья нации, а также появлению топ-брендов на российском рынке умной портативной техники»,— рассказал господин Чумаченко. Ведущим ученым проекта является немецкий исследователь Томас Пензель.

Заведующий кафедрой математического моделирования ЮФУ (университет получил грант в размере 79 млн руб. на создание исследовательской лаборатории «Вычислительная механика») Андрей Наседкин рассказал “Ъ”, что реализуемый ЮФУ проект «соответствует приоритету научно-технологического развития РФ». «Созданные в лаборатории новые версии конечно-элементных программных комплексов ACELAN и ACELAN-COMPOS будут иметь хорошие перспективы на рынке передовых наукоемких программных продуктов и обеспечат развитие лаборатории после завершения проекта»,— считает господин Наседкин.

Грант в 79 млн руб. присужден также Московскому физико-техническому институту и проекту «Лаборатория комбинаторных и геометрических структур» под руководством известного ученого, профессора Яноша Паха. Заместитель руководителя лаборатории Андрей Купавский рассказал, что «самые перспективные методы для решения поставленных лабораторией задач находятся на стыке экстремальной комбинаторики, теории вероятностей и вычислительной геометрии».

Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова с проектом «Исследование и разработка металлооксидных катализаторов для низкотемпературных процессов окисления» выиграл грант в размере 60 млн руб. По словам заведующего кафедрой физики конденсированного состояния Тамерлана Магкоева, «исследование поможет в реализации смежных проектов в области физики и химии поверхности, а также в реализации перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, формированию новых источников, способов транспортировки и хранения энергии».

Также отметим, что в число победителей седьмого конкурса мегагрантов вошел мировой лидер в области клинической протеомики в персонализированной медицине Борхерс Кристоф Германн, представитель отечественной школы динамических систем, работающий сейчас в Великобритании Дмитрий Тураев и признанный ученый из Израиля Рина Каментски Голштейн, которая будет работать в Крымском федеральном университете.

Напомним, весной 2018 года в РАН заявили о возросшей в два раза с 2015 года «утечке мозгов». Главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин рассказал, что число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тыс. в 2013 году до 44 тыс. в 2016-м.

Ксения Миронова, Мария Старикова