Славянское утро в Мадриде

В Мадриде продолжается Davis Cup Finals — финальная стадия реформированного Кубка Дэвиса с призовым фондом $ 27 млн, из которых $18 млн распределяются между теннисистами, а $9 млн — между национальными федерациями. В пятницу в четвертьфинале сборная России, одна из двух команд, попавших в восьмерку сильнейших со второго места в своей группе, встречается с сербами, за которых под первым номером выступает Новак Джокович. За событиями, разворачивающимися в зале Caja Magica, следит корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Завершившийся групповой этап Davis Cup Finals наполовину превратился в турнир, которому впору было называться ночной лигой. Команды, чьи матчи проводились по вечерам, как правило, покидали арену Caja Magica далеко за полночь. Первыми прочувствовали на себе прелести здешнего расписания россияне и испанцы, чья парная встреча на центральном корте в ночь со вторника на среду началась в 0:30 и закончилась в 1:50. А через сутки еще более жесткому испытанию подверглись сборные США и Италии, выяснявшие отношения на втором корте до четырех часов утра.

Призовые Davis Cup Finals Читать далее

Аналогичная участь той же ночью могла постигнуть австралийцев с бельгийцами. Они вышли на третий корт не в шесть вечера, как было положено по расписанию, а с двухчасовым опозданием, поскольку британцы с голландцами, в свою очередь, на той же площадке растянули свое дневное противостояние на семь часов. Но австралийцы выиграли обе одиночки и, заняв первое место в группе, отказались от пары, которая им была уже не нужна.

В конце концов организаторы решили хоть как-то скорректировать расписание, которое три дня подряд трещало по швам и в целом по степени своей продуманности явно не соответствует турниру с призовым фондом $27 млн.

Стало известно, что начало двух вечерних пятничных четвертьфиналов перенесено с 18:00 на 17:30. Соответственно, старт дневного матча менее чем за сутки до момента выхода игроков на корт был передвинут с 11:00 на 10:30.

Именно в этом четвертьфинале и примет участие сборная России. Победив действующих обладателей Кубка Дэвиса хорватов (3:0) и уступив хозяевам нынешнего турнира испанцам (1:2), она оказалась единственной командой, которая смогла занять в своей группе второе место с положительной разницей встреч (4:2), и теперь встретится с сербами. Они, в свою очередь, очень уверенно обыграли японцев и французов. Причем сделали это практически сильнейшим своим составом, в котором под первым номером числится Новак Джокович, а под вторым — 40-я ракетка мира Филип Крайинович, поднявшийся за последний год в рейтинге примерно на 50 мест.

Тем не менее соотношение сил в данном случае выглядит примерно равным.

Карену Хачанову и Андрею Рублеву, которые тренировались в обычном режиме, на пользу должны пойти два дня отдыха.

Аргумент в пользу сербов — авторитет Джоковича, который, впрочем, уже проигрывал Хачанову год назад в финале парижского турнира Masters 1000. Парная же встреча, если, конечно, она понадобится, выглядит непредсказуемой. Ведь если у россиян альтернативы дуэту Рублев—Хачанов просто нет, то сербы пока в паре выставляли своего ветерана Янко Типсаревича и Виктора Троицки, но при необходимости, скорее всего, заменят кого-то из них на Джоковича.

Победитель славянского четвертьфинала Davis Cup Finals в субботу днем сыграет с победителем матча Канада—Австралия, завершившегося поздно вечером. В других четвертьфиналах Испания встретится с Аргентиной, а Германия — с Великобританией.