Пытки потянули на небольшой срок

Янаульский районный суд Башкирии вчера вынес приговор по делу двух бывших сотрудников полиции Нефтекамска — Ильвира Сагитова и Радима Хайруллина. Три года назад, в день сотрудников правоохранительных органов, как установил суд, они с помощью спецсредств устроили двухчасовую пытку местному жителю Венеру Мардамшину, от которого пытались получить признательные показания. Обвинительный приговор полицейским был вынесен со второй попытки: в июне 2018 года Нефтекамский городской суд их оправдал. Наказание было изменено по инициативе Верховного суда Башкирии, который направил дело на новое рассмотрение, изменив его подсудность. Подсудимые вины не признали.

Судья Янаульского районного суда Юлия Даутова вчера приговорила к трем годам и трем месяцам колонии общего режима двух бывших полицейских Нефтекамска — экс-начальника городского уголовного розыска Ильвира Сагитова и его подчиненного, старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на срок три года.

Суд поддержал версию обвинения о том, что 10 ноября 2016 года, в свой профессиональный праздник, полицейские устроили двухчасовую пытку местному жителю Венеру Мардамшину, пытаясь получить от него признание в похищении местной предпринимательницы Фирузы Насыровой и краже у нее мобильного телефона.

Потерпевший был задержан на улице и с пакетом на голове, в наручниках, доставлен в опорный пункт №6. Там его, как установил суд, избивали резиновыми дубинками, подвешивали на палке между двумя столами и били электрошокером.

В полиции Венер Мардамшин пробыл больше суток. Он дал показания о том, что избиения полицейские сопровождали распитием спиртного и приемом телефонных поздравлений с днем сотрудников правоохранительных органов. На следующий день, не получив признательных показаний, потерпевшего отпустили, взяв с него расписку об отсутствии претензий.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жена Венера Мардамшина. Он сам после возвращения домой был госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытым переломом позвонка и многочисленными ушибами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских только спустя два месяца. Интересы потерпевшего представляли сотрудники организации «Комитет против пыток». Вскоре после этого, в декабре 2016 года, Венер Мардамшин был повторно задержан сотрудниками нефтекамского отдела — в санатории «Строитель» Оренбургской области, где проходил лечение. На этот раз основанием стали подозрения в разбое и угоне автомобиля у Фирузы Насыровой. Тогда же он на неделю был помещен в следственный изолятор, откуда вышел по ходатайству прокуратуры.

В июне 2018 года, при первом судебном разбирательстве, проходившем в Нефтекамском городском суде, полицейские были оправданы. Суд счел их вину не доказанной, в том числе из-за показаний родственников, которые заявили, что полицейские в момент пыток были дома.

Дело было направлено на дополнительное расследование. Оправдательный приговор отменил Верховный суд республики. При этом по инициативе и.о. председателя Нефтекамского городского суда Александры Акуловой ВС изменил территориальную подсудность дела. Он признал, что нефтекамские судьи могут быть необъективны, так как длительное время взаимодействовали с сотрудниками местного уголовного розыска.

Дело было направлено в Янаульский районный суд.

Максимальное наказание по статье, которая инкриминировалась экс-полицейским, предусматривала 10 лет лишения свободы. Гособвинитель требовал назначить Ильвиру Сагитову восемь, а Радиму Хайруллину — семь с половиной лет лишения свободы. Юрист «Комитета против пыток» Евгений Литвинов — по 10 лет и лишить званий и госнаград как лиц, дискредитировавших службу в системе МВД России.

Суд отягчающих обстоятельств в деле не нашел, а смягчающими признал положительные характеристики подсудимых, отсутствие судимости.

Также, как отметил судья в приговоре, на иждивении Радима Хайруллина находятся ребенок и жена, а, кроме того, он выплачивает кредиты.

Подсудимые вины не признали и просили их оправдать. Основной линией защиты было то, что вина полицейских в нанесении увечий Венеру Мардамшину не доказана, Ильвира Сагитова в момент пыток соседи видели дома, кроме того, есть свидетель, видевший, что Венера Мардамшина похитили, избивали и удерживали в гараже его «конкуренты по игорному бизнесу». Начальник уголовного розыска также заявлял, что потерпевший его оговаривает, так как в 2008 году он привлекал его к уголовной ответственности за незаконные казино. Радим Хайруллин в суде заявлял, что в тот день отсутствовал в опорном пункте и занимался раскрытием другого преступления.

Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда. Ильвиру Сагитову осталось провести в колонии меньше года: суд зачел ему содержание под стражей в последние полтора года, где каждый день идет за полтора. Второму полицейскому, который находился во время следствия под подпиской о невыезде, придется отбыть весь срок.

Евгений Литвинов сообщил, что на повторном процессе судья больше внимания уделила показаниям потерпевшего. «В опровержение доводов защиты, что пытки проводились не в опорном пункте полиции, Венер Мардамшин подробно описал, как выглядит этот пункт, нарисовал его план-схему. Кроме того, судья учла, что Нефтекамск — маленький город и при необходимости по нему можно быстро передвигаться из одной точки в другую, то есть полицейские могли спокойно попасть из отдела полиции к себе домой»,— отметил правозащитник.

В прокуратуре сообщили, что обжаловать приговор не будут. Адвокаты решения об обжаловании пока не приняли.

Влада Шипилова