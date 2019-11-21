Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, чем привлекательны локации на севере Москвы.

Северный округ Москвы стремится в лидеры по количеству новых проектов. Здесь сейчас происходит активное перераспределение покупательской аудитории между территориями, которые начали осваиваться еще в 70-90-х, и новой комплексной застройкой. Старт новых масштабных проектов существенно повысил привлекательность локации в основном за счет соотношения цены квартир и апартаментов в новостройках и их достаточно высокого качества. В реализации в округе сейчас насчитывает 40 жилых комплексов на различных стадиях строительства и почти столько же в уже готовых домах. Кстати, динамика по сделкам существенно изменилась за год — выросла почти на четверть.

Долгое время потенциал территорий, расположенных вдоль Дмитровского шоссе, не мог быть полноценно раскрыт застройщиками. Причин для этого было много, в числе основных — транспортная доступность. Но появление новых станций метро и реновация бывших промзон изменили ситуацию, говорят эксперты девелоперской компании «Эталон». В локацию пришли крупнейшие девелоперы с новыми интересными проектами, что, безусловно, повлекло за собой расширение клиентской аудитории: предсказуемо высокий спрос со стороны жителей округа дополнился интересом соседних округов к новой комфортной городской среде. Теперь основным драйвером покупательской активности на севере Москвы выступает развитие именно транспортной инфраструктуры — в первую очередь метрополитена. И ожидается, что к списку уже открытых новых станций добавятся еще три.

Кроме того, на севере сформировалась качественная сеть инфраструктуры. Это и учебные, и медицинские заведения, а также торговые центры и объекты фитнес- и бьюти-индустрии. Они активно строятся как по муниципальному заказу, так и девелоперами самостоятельно в рамках развития и усиления привлекательности своих проектов. Ведь для успешной реализации масштабного комплекса нужны существенные конкурентные преимущества.