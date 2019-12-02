Остров с сетевым эффектом

С 1 по 4 декабря в Сочи проходит рабочий интенсив «Зимний остров», задачей которого стало объединение усилий государства, бизнеса, экспертов и институтов развития в поиске ответов на вызовы глобальной технологической революции и цифровой экономики. Итогом этой работы по трем ключевым трекам — кадровому, экспортному и экосистемному — должна стать не только выработка общего видения, повестки и инструментов для всех заинтересованных игроков, но и достижение сетевого эффекта за счет формирования связей между участниками и осознания своей роли и траектории развития каждым из них.

В работе «Острова» принимают участие 1,5 тыс. специалистов российских компаний, ориентированных на экспорт отечественных цифровых и образовательных технологий и продуктов. Организаторами мероприятия выступают: «Платформа НТИ», «Университет 20.35», АСИ, РВК, АНО «Цифровая экономика», а также профильные федеральные министерства.

Работа участников выстроена по трем параллельным трекам: кадровому, экспортному и экосистемному. Это совершенно новый формат, не похожий на обычную стратегическую сессию, говорит гендиректор «Университета 20.35» Василий Третьяков. «С одной стороны, это рабочий интенсив для огромного числа людей, связанных общей тематикой, общим настроем, направленный на достижение совокупного большого результата. С другой — каждый из участников ощущает себя не просто субъектом этого мероприятия, а того действия и той повестки, которая станет его итогом в долгосрочной перспективе»,— отмечает он. В отличие от всех предыдущих «Островов», в программе практически нет образовательных мероприятий: по замыслу организаторов, развитие участников будет происходить за счет взаимодействия друг с другом и самоопределения, понимания своей роли в достижении общих целей. «"Зимний остров" не про задачу, сформулированную кем-то извне для людей, он про то, как люди и организации, которые они представляют, формулируют задачи сами. Мы же даем им правильное пространство для решения этих задач»,— объясняет господин Третьяков. «Самое главное, чтобы человек вышел с готовностью целенаправленно и осознанно развиваться, чтобы он понимал свою роль в решении глобальных задач трансформации системы, внедрении новых технологий, развитии отраслей, создании новых продуктов»,— добавляет он.

Кадры для новой экономики

Фото: Предоставлено НТИ

Кадровый трек «Зимнего острова» запланирован как экспертно-проектировочный интенсив для выработки эффективных решений в области подготовки и развития кадров для цифровой экономики. Мероприятие организовано АНО «Университет 20.35», за которым закреплен статус Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика РФ».

На основании реальных проблем, а также задач, поставленных рынком, работодателями, бизнесом, в рамках интенсива будут спроектированы решения и достигнуты соглашения с регуляторами и образовательными организациями по устранению коммуникационных, технических и нормативно-правовых барьеров, мешающих развитию рынка труда и трансформации системы образования под запросы цифровой экономики. Все проекты должны быть ориентированы на конкретные действия после самого интенсива: планируется, что результаты работы экспертных групп будут рассмотрены и при необходимости поддержаны государством в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Основными участниками трека станут представители крупного бизнеса (НR и команды цифрового развития, топ-менеджеры, ответственные за внедрение инновационных продуктов), а к ним присоединятся представители вузов и колледжей, провайдеры технологических решений и EdTech-проектов, чиновники и сотрудники рекрутинговых агентств.

Традиционная система образования переживает кризис, говорит управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Олег Подольский. «Ни скорость подготовки, ни качество, ни "упаковка" образовательных продуктов на сегодняшний день не могут удовлетворять всех потенциальных стейкхолдеров»,— указывает он. Дефицит кадров с востребованным набором компетенций испытывают не только компании цифровой экономики и высокотехнологичный сектор, но и все остальные работодатели, вставшие на новую технологическую волну. «Необходимо внимательно отслеживать сегодняшних обучающихся, их интересы, мотивацию, способы работы с информацией, как в целом они учатся, чтобы в ответ обеспечить наибольшую вариативность форм и содержания образовательных решений и максимально быстрый и качественный результат. Нам нужно понять, как обеспечить необходимую нормативную оболочку, одновременно гибкую, при этом защищающую права всех участников процесса обучения. Не менее важно создавать должную упаковку и доставку образовательных продуктов таким образом, чтобы между обучающимся, образовательным провайдером и последующим использованием образовательных результатов не было ненужных преград»,— отмечает господин Подольский.

Участие в работе Кадрового трека уже подтвердили более 500 человек, включая команды цифрового развития таких компаний, как «Росатом», Сбербанк, РЖД, 1C, СИБУР, Mail.ru Group, «Ростех», «МегаФон», МТС, «Элемент», «Р-Фарм» и Союз «Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")». Своей экспертизой также поделятся команды АСИ и «Россия — страна возможностей», HeadHunter, Россотрудничество, BCG, РОЦИТ, Skyeng, Акселератор ED2.

В свою очередь, позицию образовательных организаций в рабочем диалоге на площадке интенсива представят команды НИУ ВШЭ, МФТИ, ЭАЦ «Научно-образовательная политика», МШУ «Сколково», МГПУ, МИФИ, МИСиС, РАНХиГС, университет «Иннополис», РГПУ им. А. И. Герцена, ТюмГУ, Новгородской технической школы и других ведущих российских университетов. Вместе им предстоит дать ответ на основные вызовы, которые цифровизация поднимает в отношении развития человеческого капитала: необходимость быстрых и качественных подготовки и подбора сотрудников на «цифровые» направления, ротации сотрудников в связи с автоматизацией и цифровой трансформацией организаций, средне- и долгосрочного прогнозирования потребности в новых кадрах и опережающей профессиональной подготовки.

Еще одной задачей для участников станет выработка подходов к анализу, сбору и передаче данных об образовательных результатах и сформированных компетенциях в рамках формирования цифрового профиля и персональных траекторий развития каждого человека. «Те технологические решения, которые мы видим как наиболее востребованные для нужд образования и подготовки кадров, требуют значительно большего объема и качества исходных данных. Чем больше качественных данных, тем выше качество принимаемых решений, в том числе принимаемых искусственным интеллектом, и ниже вероятность ошибки»,— говорит Олег Подольский. При этом не только в России, но и во всем мире необходимых образовательных данных о человеке собирается пока очень мало, и зачастую этот процесс крайне несистемен. Большая часть данных для анализа и последующего принятия управленческих решений на их основании малопригодны. «Диплом как документ о ваших достижениях сегодня бесполезен. Он говорит только об узнаваемости бренда учебного заведения (когда человека берут за диплом), а не о компетенциях соискателя и его опыте»,— подчеркивает он. В рамках этой задачи предстоит сформировать протоколы обмена данными между различными участниками глобальной системы образования и рынка труда, признание результатов независимой оценки работодателями и в целом апробировать модели использования профилей компетенций и сервисов поддержки персональных траекторий развития обучающихся, выпускников и граждан в целом.

С целью развития EdTech-рынка в России и поддержки экспорта проектов в области образовательных технологий в контексте реализации национальных проектов в рамках Кадрового трека при участии российских проектов-лидеров EdTech, ведущих профильных акселераторов, международных экспертов в сфере развития образовательных технологий будет спроектирована «дорожная карта» сообщества образовательных стартапов EduNet. Также при поддержке «Росатома» пройдет обучение и будет создан кадровый резерв специалистов мирового уровня: Product-менеджеров цифровых продуктов и руководителей в области внедрения искусственного интеллекта в промышленности.

Итоги работы всех экспертно-проектировочных групп будут представлены на единой интерактивной карте продуктов по трем ключевым направлениям: целевым задачам реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика». Первое направление будет посвящено развитию талантов: подготовке детей и молодых людей в области математики и информационных технологий, грантовой поддержке и системам мотивации. Второе — формированию массовой цифровой грамотности, культуры пользования цифровыми ресурсами для широких слоев населения: от молодежи до людей предпенсионного возраста. Третье — профессиональному развитию и подготовке специалистов, востребованных в цифровой экономике. В оценке спроектированных решений примут участие представители руководства компаний цифровой экономии, а также ключевые органы власти в лице Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкомсвязи, Рособрнадзора, Роскомнадзора, Аналитического центра при правительстве РФ, а также региональных ведомств, ответственных за развитие и подготовку кадров.

Стартапы на экспорт

Фото: Предоставлено НТИ

Еще одно направление интенсива «Зимний остров» — это Экспортный трек, который организовали АНО «Платформа НТИ», «Университет 20.35» и компания GVA. Экспортный трек предназначен для стартапов, которые в ближайшей перспективе планируют выход на международные рынки. Работа в треке идет в формате буткэмпа, где коучи и эксперты готовят компании к выходу на рынки Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Каждый день на буткэмпе посвящен отдельной теме. В первый день «Острова» представители стартапов обсудили подготовку предприятия к выходу на экспорт и выбор стран для экспорта, а также занимались адаптацией продукта. Второй день посвящен теме экспортного маркетинга, каналов продаж и ведению переговоров с международными партнерами. На третий день стартапы обсудят тонкости вопросов финансов, логистики, таможни и сформируют финальную стратегию экспортных продаж.

Всего в Сочи приехали более 10 российских и около 20 зарубежных спикеров. Среди них — управляющий партнер Redshift Capital, бывший управляющий партнер и член инвестиционного комитета 500 Startups Ашер Садики, основатель Strategic Value Ventures, глобальный амбассадор UC Berkeley SkyDeck Карен Гюлбудагян, генеральный директор STEIN Хикару Исикава, директор по развитию международной сети услуг Акселератор PwC Питер Хоффман, CEO Green Ocean Group Вадим Манов. У всех спикеров «Острова» есть опыт работы в одном из регионов трека. При этом у каждого есть либо личный опыт выведения стартапа на зарубежные рынки и понимание специфики региона, либо экспертиза в области содействия этому процессу.

«Такое мероприятие однозначно окажет положительный эффект на экосистему стартапов. В России не так много специальных мероприятий, нацеленных на экспорт продуктов, и особенно это касается высокотехнологичных проектов, экспорт которых пока не получается по стандартных правилам. Для них нужны особые подходы: подобными знаниями и техниками владеют только реальные практики, которых мы пригласили в качестве экспертов. Мы рассчитываем на то, что стартапы, прошедшие эту программу, будут увереннее себя чувствовать при первых шагах на экспортном рынке и смогут уже в 2020 году показать первые результаты и тем самым создать положительный имидж российских инновационных технологий на глобальных рынках»,— отметил программный директор трека, генеральный директор GVA Замир Шухов.

Под кураторством приглашенных экспертов и совместно с коучами стартапы смогут применить лучшие мировые практики в своих стратегиях развития. Результатом работы стартапов в Экспортном треке станет сформированная стратегия выхода на зарубежный рынок. Лучшие 15 стратегий будут презентованы 5 декабря корпорациям, инвесторам, институтам развития и экспертам.

Единая экосистема

Фото: Предоставлено НТИ

Задачей Экосистемного трека станет координация действий технологических компаний, институтов развития, региональных управленческих команд, акселераторов, бизнес-инкубаторов, вузов и других участников экосистемы развития. Участникам трека необходимо отработать процедуры и протоколы взаимодействия. Итогом его работы станет создание проекта национального сетевого акселератора технологических стартапов.

Национальный сетевой акселератор (НСА) технологических стартапов должен объединить более 30 форматов дальнейшего развития проектов. При этом сетевой принцип построения связей позволит любым участникам вступать в отношения напрямую без «посредников». То есть НСА должен стать местом встречи интересов и ресурсов заказчика, с одной стороны, и сервисов исполнителей — с другой.

«В итоге работы на "Зимнем острове" Национальный сетевой акселератор должен занять нишу создания базовых условий для появления предпринимательских проектов. Мы хотим организовать акселерацию на ранней стадии зарождения бизнес-идеи у потенциального предпринимателя,— пояснил директор Экосистемного трека, заместитель генерального директора—сетевой директор АСИ Георгий Белозеров.— Надо стимулировать само появление стартапов, а для этого предстоит создать прототип акселератора "нулевой стадии" и отработать процессы его деятельности».

В дальнейшем, по его словам, с конкретными идеями могут работать все заинтересованные структуры: компании, инвестфонды, акселерационные организации. «Благодаря поддержке наиболее успешных стартапов в любой точке страны НСА будет способствовать равномерному технологическому развитию России»,— подчеркнул Георгий Белозеров.

Надежда Краснушкина