Мусор попадет в кадр

Для борьбы с несанкционированными свалками на территории Новой Москвы могут начать изымать участки у их владельцев, занимающихся приемом мусора на своей земле. Такое предложение выдвинули чиновники и депутаты на заседании в Мосгордуме. Среди других методов борьбы с незаконным сбросом мусора: изъятие транспортного средства и ужесточение наказания вплоть до лишения прав. Также к проблеме чиновники предлагают привлечь жителей, чтобы те снимали правонарушителей на видео.

«Колонна из девяти машин с грунтом в течение четырех минут, не останавливаясь, сваливает этот грунт прямо на МКАД и уезжает,— рассказал в четверг на круглом столе в Мосгордуме, посвященном проблеме свалок в Новой Москве, префект Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы Дмитрий Набокин.— Даже быстрое реагирование тут не поможет». По его словам, в основном таким способом предпочитают разбираться физлица со строительным, а не бытовым мусором, в то время как официальные возчики мусора отслеживаются по системе ГЛОНАСС.

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Проблема с несанкционированными свалками на территории Новой Москвы, подчеркивает господин Набокин, усугубляется из-за того, что значительная часть земли находится в частной собственности: «Этим люди пользуются и либо у себя принимают мусор (за деньги.— “Ъ”), или не обеспечивают контроль за свой землей и там возникают свалки». При этом максимальный штраф, который может грозить правонарушителям, по словам Дмитрия Набокина, не превышает 5 тыс. руб.:

«Он везет груз, способный принести доход от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Он отдаст спокойно штраф, а 45 тыс. у него в кармане останется. Такие меры не эффективны».

В связи с этим префект предложил увеличить штрафы до 50 тыс. руб. Также, по его мнению, необходимо «вводить практику» по изъятию земельных участков в случаях нарушения при использовании или нецелевого использования земли.

Его поддержал член общественной палаты столицы Сергей Ладочкин. Он отметил, что можно предусмотреть лишение прав для физлиц, которые были пойманы за сброс мусора в неположенном месте более четырех раз. Предложения увеличить штрафы для водителей мусоровозов поддержал также зампред Мосгордумы Степан Орлов, обратив внимание, что по федеральному кодексу административных нарушений это «преступление» можно квалифицировать по статье, которая предусматривает максимальный штраф в размере 500 руб.

«Мы совместно с департаментом информационных технологий уже ведем работу по установке и на стройплощадках, и на площадках приема отхода и грунта контрольно-измерительных приборов,— рассказал он.— Они позволяют фиксировать тип отходов, количество отходов, номер автомобиля, уезжающего со стройплощадки». По его словам, сейчас эта система действует только в отношении объектов департамента, но ее необходимо внедрять на все строительные площадки в Москве вне зависимости от их подчинения и финансирования.

Председатель регионального общественного совета федерального проекта «Экология Москвы» Иван Новицкий предложил к борьбе с нелегальными свалками подключить граждан: «Если происходит нарушение, можно зафиксировать и куда-то позвонить, чтобы кара настигла нарушителей». «Житель едет на машине и видит, что какой-то самосвал в чистое поле скидывает какой-то мусор,— сфотографировал и написал»,— сразу же поддержал предложение Степан Орлов и предложил столичным департаментам ЖКХ и природопользования продумать «электронные меры для оперативного реагирования».

Инициативу, которая во время заседания трансформировалась в «мобильное приложение», поддержал и замначальника полиции УВЖ по ТиНАО ГУ МВД России по Москве Алексей Бутряков:

«Фотографий будет недостаточно, но от видео самого процесса свала грунта с различаемыми номерами будет большая польза».





Согласившись с инициативой увеличить штрафы, господин Бутряков предложил в качестве дополнительных санкций изымать транспортное средство. Депутат Мосгордумы Александр Козлов поддержал его и отметил, что это исключит «соблазн» не только у водителя машины, но и ее настоящего собственника, который предоставляет ему автомобиль.

Анна Васильева