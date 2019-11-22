«Алмаз» переключился на спутники

Саратовское предприятие планирует запустить производство сверхвысокочастотных переключателей для аппаратуры искусственных спутников Земли. На эти цели АО «НПП „Алмаз“» получит льготный заем из средств федерального фонда развития промышленности в размере 250 млн руб. Аналитики верят в перспективы этого проекта, однако отмечают его узкую направленность.

Саратовское АО «НПП „Алмаз“» получит льготный заем из федерального фонда развития промышленности на разработку и запуск производства сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей для аппаратуры искусственных спутников Земли. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области. По данным ведомства, каждый спутник несет на борту до 20 усилителей сверхвысокочастотных сигналов, оборудование для приема и передачи сигналов. Все эти элементы должны быть связаны между собой СВЧ-переключателями, за производство которых планирует взяться саратовское предприятие. Они обеспечивают передачу энергии между всеми элементами аппаратуры спутника с минимальными потерями. Основными потребителями СВЧ-переключателей являются предприятия ракетно-космической отрасли, в том числе Российские космические системы, Научно-исследовательский институт радио, Информационные спутниковые системы им. Решетнева.

По данным производителей, на данный момент доля иностранных СВЧ-переключателей на российском рынке составляет 100%, однако запуск отечественного производства позволит снизить этот показатель до 10–30%. Общий бюджет проекта оценивается в 344 млн руб. В настоящее время одобрен заем на сумму 250 млн руб. в рамках специальной программы ФРП «Конверсия».

Всего экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 13 проектов в Калужской, Тверской, Саратовской, Кемеровской, Орловской областях, Санкт-Петербурге, в республиках Татарстан и Марий Эл, а также в Красноярском крае и в Ямало-Ненецком округе.

Сумма займов от ФРП составит 2,36 млрд руб., а общий бюджет реализации проектов превысит 5 млрд руб.

• АО «НПП „Алмаз“» было создано в 1957 году распоряжением Совета Министров СССР как составная часть отечественного ВПК.Его основной задачей ставилась разработка и производство изделий электронной техники для систем военного и гражданского назначения. Предприятие специализируется на разработке и серийном выпуске СВЧ-приборов и сложных комплексированных изделий на их основе, используемых в системах связи, радиолокации и навигации, в широкополосных системах специального назначения. Ряд разработок отмечен государственными наградами, сообщили на ­предприятии.

• Отмечается, что «Алмазу» удалось сохранить лидирующие позиций в СВЧ-электронике «не смотря на неизбежные потери 90х годов прошлого века». Единственным бенефициаром АО «Научно-производственное предприятие „Алмаз“», по данным kartoteka.ru, является Рос­имущество (100%). В 2018 году прибыль предприятия составила 7,08 млн руб., что на 25,7% выше, чем годом ранее (5,63 млн руб.). В организации трудится порядка 1,8 тыс. человек.

По словам советника генерального директора АО «НПП „Алмаз“», депутата областной думы Николая Бушуева, предприятие «воспользовалось одним из способов получения денежных средств на реализацию конкурентоспособного ­проекта».

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин считает проект перспективным. Он связывает это в том числе и с тем, что АО «НПП „Алмаз“», не смотря на застой последних шести лет, на базе стабильного спроса на производимую продукцию, удалось нарастить выручку почти в два раза. «Оборотной стороной этой экспансии стало повышение чистого долга с 68 млн руб. в 2014 году до 629 млн руб. в 2018-м и падение чистой рентабельности с порядка 3% в 2014 году до порядка 0,3% в 2018 году. При этом все годы экономического спада финансовый результат АО НПП „Алмаз“ был положительным. Учитывая, что предприятие для ВПК фактически является too big to fail, факт роста долговой нагрузки компенсируется в оценке ожиданиями помощи со стороны регуляторов (и НПП ее получит — в рамках проекта СВЧ). Таким образом, на основании исторических данных компании можно говорить об отсутствии прецедентов значимых неудач в реализации проектов и соответственно ожидать с положительной (то есть более 50%) вероятностью, что и проект в области СВЧ-переключателей для аппаратуры искусственных спутников Земли не будет сопровождаться значимой финансовой неудачей»,— заключил эксперт.

Он отметил, что АО «НПП „Алмаз“» фактически является монополистом в узком кластере выпускаемой продукции. «Его заказчики — также монополисты — гос­компании. За счет этого ресурса продукция будет иметь определяющее конкурентное преимущество на рынке — по крайней мере, в отсутствие шоков, связанных с какими-либо ошибками в проектировках и тому подобных факторах»,— пояснил господин Осин.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев считает этот рынок ограниченным. «В текущем году в России запланировано 20 космических пусков (из них 19 уже выполнены). В том числе, кроме космических кораблей, на орбиту были выведены один спутник „Глонасс“, около десятка телекоммуникационных спутников, а также осуществлено четыре выведения спутников в интересах Министерства обороны (количество выведенных аппаратов не раскрывается),— пояснил аналитик.— То есть в любом случае речь пока может идти о 3–5 тысячах изделий в год для нужд российской космической отрасли. О полноценном выходе на рынок можно будет говорить, когда новая продукция предприятия сможет конкурировать с переключателями других производителей уже на международном рынке».

Марина Ковалева