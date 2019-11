15 альбомов ноября

Jeff Lynne’s ELO From Out Of Nowhere

Новый альбом «Оркестра электрического света» Джеффа Линна — первый за 38 лет, возглавивший британский чарт. Сложно понять, почему этот набор битлообразных песен понравился соотечественникам The Beatles больше, чем предыдущий, 2015 года выпуска, добравшийся только до 4-го места. Джефф Линн всегда делает примерно одно и то же, но это одно и то же, по формулировке Бориса Гребенщикова,— «источник мощной радости», и, видимо, сейчас источник бьет сильнее прочих. Или же в обществе назрел спрос на этот звук, подогретый фильмом «Yesterday» и ожиданием 80-летия Джона Леннона, которое отмечается в 2020 году. 71-летний Джефф Линн, которого с членами The Beatles связывают годы плодотворного сотрудничества, по обыкновению, сыграл на всех инструментах. Большая часть песен нового альбома даже не пытается казаться чем-то еще, нежели аккуратным и вдохновенным подражанием поздним The Beatles, а также вдохновленным ими записям супергруппы Traveling Wilburys. В середине «From Out Of Nowhere» Джефф Линн выдает зажигательные шестидесятнические рок-н-роллы «One More Time» и «Sci-Fi Woman» и возвращается к гимнам во славу The Beatles.

Ринго Старр What’s My Name

Двадцатый сольный альбом барабанщика The Beatles начинается с песни «Gotta Get Up To Get Down», которая напоминает о том, что одна из сильных сторон The Beatles состояла как раз в том, что группа умела удивлять и уходить от стереотипов. Ринго Старр сочиняет песни, в которых гораздо больше адреналина, нежели в точном воспроизведении канона, которым занимается Джефф Линн. Лидер ELO когда-то входил в обойму продюсеров, которые занимались звуком Старра, но вот уже четверть века барабанщик сидит за студийным пультом сам. Возможно, поэтому в его песнях сохраняется непосредственность и чистота, словно он только вчера научился писать музыку и радуется как ребенок. Задача занятых в процессе записи виртуозов — поддерживать этот детский восторг, которым пропитаны мелодии без малого 80-летнего музыканта. Над этим альбомом работали среди прочих Джо Уолш (Eagles), Колин Хей (Men At Work), Дейв Стюарт (Eurythmics) и Стив Люкатер (Toto). Песня «Grow Old With Me» принадлежит перу Джона Леннона, она была написана в 1980-м, незадолго до его гибели. А «Money» — ураганная переработка вечного хита студии Motown.

Shakespears Sister Ride Again

Шесть песен, выпущенных под заголовком «Ride Again»,— первая запись, сделанная двумя оригинальными участницами дуэта Shakespears Sister Марселлой Детройт и Шивон Фейхи после воссоединения. Не хватает третьего человека — продюсера первых альбомов Shakespears Sister, бывшего мужа Шивон Фейхи Дейва Стюарта, которому Shakespears Sister обязаны хитом «Stay» и в целом вдохновением ранних записей. В кресле продюсера теперь другая крупная фигура — Ник Лоне, создатель лучших записей эпохи постпанка, чье имя стоит на обложках дисков Ника Кейва, Анны Калви, Arcade Fire и Yeah Yeah Yeahs. Его усилиями в EP Shakespears Sister в буквальном смысле живет дух прерий. Ковбойский колорит обложки не обманывает. В аранжировках много слайд-гитары, песня «All The Queen’s Horses» с оркестром и соло на губной гармошке отсылает к саундтрекам фильмов Серджо Леоне, а голос Ричарда Хоули в «When She Finds You» добавляет еще больше голливудского лоска. Как прямая аллюзия на хитовые записи Shakespears Sister 25–30-летней давности выглядят вокализы Марселлы Детройт на втором плане. Она же вернула в звучание группы неповторимый звук своей гитары, которого так не хватало сольным записям Шивон Фейхи.

Desert Sessions Vols. 11 & 12

«Desert Sessions» — серия альбомов, рожденных в ходе импровизаций в студии лидера Queens Of The Stone Age Джоша Хомма Rancho de la Luna в калифорнийском городе Джошуа-Три. Больше двадцати лет Джош Хомм практикует сессии с коллегами в домике, расположенном посреди пустыни. Для Хомма и его группы идеи, зафиксированные на «Desert Sessions»,— сырье, из которого создаются альбомы QOTSA. Это полигон, на котором ставили свои опыты со звуком Игги Поп, Марк Ланеган, Джеймс Лавель, Дейв Грол, Пи Джей Харви, Алан Йоханнес и прочие люди из окружения Джоша Хомма. Альбомы под маркой «Desert Sessions» не издавались с 2003 года. 11-я и 12-я сессии, выпущенные под одной обложкой, включают коллаборации с Билли Гиббонсом (ZZ Top), Джейком Ширзом (Scissor Sisters), Лесом Клейпулом (Primus), а также участниками Warpaint и Royal Blood. «Vols. 11 & 12» — это всего восемь песен, но каждая из них сделала бы честь любому альбому QOTSA. Меньше всего они похожи на зафиксированные в студии импровизации. Это собрание готовых рок-боевиков, которые язык не поворачивается назвать сайд-проектом. Еще неизвестно, что на данный момент «сайд», а что — «центр».

Финнеас Blood Harmony

Финнеас О’Коннелл, старший брат, соавтор, продюсер записей и концертный напарник главной поп-сенсации 2019 года Билли Айлиш, выпустил короткий сольный альбом, из которого при желании можно сделать выводы об истоках музыки, под которую плясала в этом году вся планета. Финнеас — типичный представитель сегодняшнего сильно помолодевшего шоу-бизнеса. Ему 22 года. С 12 лет пишет песни, с 17 снимается в кино. В 18 лет сыграл в сериальном хите «Хор». В 22 номинирован на Grammy. Владеет всеми инструментами, на «ты» с любым программным обеспечением. «Blood Harmony» — первый альбом Финнеаса, но к этому этапу в своей жизни он подошел, написав огромное количество материала для различных проектов и спродюсировав дебют сестры «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». «Blood Harmony» при желании можно сравнить с первыми альбомами Эда Ширана: безошибочное мелодическое чутье, доверительная интонация и точный выбор продюсерского инструментария для простых, по сути, «песен у костра». Неудивительно, что новыми клиентами Финнеаса-продюсера стали статусные поп-звезды Селена Гомес и Камилла Кабельо.

Майкл Киванука Kiwanuka

На страничке нового альбома Майкла Кивануки «Kiwanuka» в сервисе Apple Music можно обнаружить множество экзистенциальных рассуждений музыканта о своем образе и месте в индустрии (встречается даже термин «анти-альтер-эго»). Все это — неожиданность для тех, кто видит задачу Кивануки только в том, чтобы избавиться от ярлыка «one hit wonder». Доказать, что ты что-то можешь, после того как весь мир запомнил тебя по песне «Cold Little Heart» из сериала «Большая маленькая ложь»,— и правда серьезный вызов. Для этого Кивануке понадобилось 14 треков — огромная по нынешним временам цифра. Компаньонами Кивануки стали, как и в прошлом альбоме, продюсеры Inflo и Danger Mouse. Они не только воссоздали тягучий звук соула 1970-х, но и нашли уместные семплы для интермедий, например репортаж о сидячей забастовке черной молодежи. В альбоме есть по-настоящему масштабные треки с тем самым «ламповым» ощущением старых записей, по которому скучают меломаны старшего поколения. Песни «Hero» и «Hard To Say Goodbye» выводят музыканта на новый уровень, еще немного — и ему будет мало театров, клубов и джазовых фестивалей. Потребуются стадионы.

Taylor Hawkins & The Coattail Riders Get The Money

Тейлор Хокинс — барабанщик группы Foo Fighters, созданной когда-то барабанщиком Nirvana Дейвом Гролом и вот уже 20 лет пребывающей в статусе одной из главных стадионных групп планеты. На концертах Foo Fighters Дейв Грол иногда дает Хокинсу и спеть что-нибудь вроде «Rock’n’Roll» Led Zeppelin или «Under Pressure» Queen. Между тем у Тейлора Хокинса давно есть собственная команда Taylor Hawkins & The Coattail Riders. Он завел ее когда-то, чтобы исполнять песни ныне забытой группы 1960-х James Gang, а затем стал записывать песни с большими звездами вроде Крисси Хайнд (The Pretenders), Перри Фаррелла (Jane’s Addiction), нынешнего вокалиста Yes Джона Дэвисона и Брайана Мэя с Роджером Тейлором из Queen. Влияние Queen разных периодов очевидно в третьем альбоме Тейлора Хокинса «Get The Money». Барабанщик, которого взяли в группу к барабанщику другой великой группы, очень хочет быть на переднем плане, желательно — возглавлять нечто монументальное и вечное, типа Queen. Но сила Тейлора Хокинса — в простых рок-н-роллах, которые он исполняет с эпическим остервенением.

FKA Twigs Magdalene

Одно из самых удачных определений для второго альбома Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs,— «вокальный мастер-класс». Оценить масштаб этого достижения можно, если вспомнить, что FKA Twigs начинала как танцовщица при Кайли Миноуг и Джесси Джей. А сегодня разбор ее вокальных аранжировок — отдельное удовольствие для слушателя. Продакшен «Magdalene» вообще можно штудировать как учебник для начинающих продюсеров. К альбому приложили руку композитор Николас Джаар, партнер Эда Ширана Бенни Бланко, вездесущий Джек Антонофф из Fun, Даниэль Лопатин из Oneohtrix Point Never, а также рэпер Future и рейв-гуру Скриллекс. Темами песен стали среди прочего расставание с актером Робертом Паттинсоном и борьба с болезнью — миомой матки. Сравнения с поздним периодом Бьорк неизбежны, однако, погрузившись в дебри современного поп-продюсирования, FKA Twigs не потеряла обаяния, а песни не превратились в чистую студийную медитацию. Те моменты, когда FKA Twigs похожа на Кейт Буш,— и попросту счастье.

Леонард Коэн Thanks For The Dance

Леонард Коэн умер в 2016 году, спустя месяц после выхода альбома «You Want It Darker». Как и Дэвид Боуи, покинувший этот мир вскоре после релиза «Blackstar» (2016), Коэн в своем последнем прижизненном альбоме фактически закончил историю, которую писал всю жизнь. Добавить было нечего. Однако спустя семь месяцев после смерти Коэна его сын Адам начал разбирать наброски композиций, сделанные во время записи «You Want It Darker». Набралось еще на целый альбом, который был реализован при содействии звезд альтернативной музыки — Бека Хансена, Лесли Файст и Дэмиена Райса. К счастью, опознать их в минималистичных аранжировках альбома невозможно. Адам Коэн обращался с материалом бережно, как с ребенком, ничто практически не отвлекает от голоса, а лидирующим инструментом в аккомпанементе стала испанская лютня, на которой сыграл многолетний партнер Коэна Хавьер Мас. Существенную часть своих текстов Леонард Коэн на этом альбоме не поет, а проговаривает, что не отменяет принадлежность «Thanks For The Dance» к миру музыки. Наброски, с которыми Адам Коэн работал в отцовском гараже, задумывались как песни. В этом качестве и выпущены.

Tito & Tarantula 8 Arms To Hold You

В 1995 году уроженец мексиканского штата Чиуауа Тито Ларрива вытащил счастливый билет — снялся в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета» и записал для него несколько песен со своей свежей группой Tito & Tarantula. Эти песни, выражаясь языком Магне Фурухольмена из a-ha, оплатили ему дом и отправили детей в колледж. Так в теории. Но если задать в поиске «Tito & Tarantula», то можно найти, например, заметку из “Ъ” о гастролях группы в Хабаровске в 2007 году. Мода на «звук Тарантино» прошла очень быстро, у Родригеса и Тарантино появились другие любимцы, а новые хиты не написались. И пришлось Tito & Tarantula колесить по всему свету и играть на вечеринках «в стиле Тарантино». Новый альбом «8 Arms To Hold You» — седьмой студийный альбом группы. Гитарные риффы и хрипловатый голос 66-летнего Тито Ларривы намекают на верность однажды избранному стилю — но, к сожалению, это не тот случай, когда с возрастом голос становится только лучше. Мотивов фолка в песнях больше, чем когда-либо. И все же в этом никем не замеченном альбоме есть страсть и печаль — за них когда-то полюбили и группу, и кино, в котором она снималась. Это эмоции, которые не так уж сложно освежить в памяти.

Амон Тобин Long Stories

Бразильский продюсер Амон Тобин, вероятно, не из тех, кого придет в голову пригласить на свой альбом Талии Барнетт. Он для нее «слишком 90-е», к тому же даже ломаные электронные конструкции строит слишком красиво, что тоже не соответствует духу времени. В 2011 году у него была эпохальная запись «ISAM», для которой было придумано революционное по тем временам шоу. Затем музыкант взял паузу. В 2019-м Амон Тобин успел выпустить уже два альбома. Первый, электроакустический «Fear In A Handful Of Dust», критики сравнивали с работами Дьёрдя Лигети и Мортона Суботника. В свежайшем «Long Stories» гораздо меньше острых углов и грубых фактур, хотя по-прежнему хватает звуков из реального мира. Амон Тобин демонстрирует, как можно сохранять баланс между мелодией и экспериментом на длинной дистанции, хотя большинство треков укладываются в 4–5 минут. Чудо «Long Stories» состоит в том, что весь альбом записан с использованием одного лишь старого синтезатора Omnicord. Фактически все эти «длинные истории» с их сложным миром сделаны на простейшем инструменте, который на музыкальном сленге называют «балалайкой».

Stingray In Your Eyes

Дочь Джоанны Стингрей и бывшего барабанщика группы «Центр» Александра Васильева Мэдисон Стингрей выпустила первый сольный альбом примерно в то же время, когда ее мама, представившая когда-то русский рок за железным занавесом, выпустила в России два тома мемуаров, обновила сайт с архивными фото и вообще взялась реанимировать всю историю своего путешествия в страну большевиков, которое растянулось на полжизни. Мэдисон Стингрей исполняет вполне стандартную студенческую поп-музыку с трагическими интонациями, но без особых продюсерских откровений. Для поклонников группы «Кино» и всей ленинградской школы, с которой до сих пор сохраняет теплые отношения Джоанна Стингрей, альбом «In Your Eyes» будет любопытным артефактом. Кто-то даже попытается найти в вокале юной Стингрей ноты, свойственные маме. И найдет. Но для слушателя, далекого от мифологии русского рока, этот релиз вряд ли представляет серьезную ценность. Особенно на фоне передовиков поп-музыки вроде Финнеаса О’Коннелла.

Shortparis Так закалялась сталь

Shortparis — самая обсуждаемая российская группа 2019 года. Ее невозможно не замечать, и прежде всего из-за запоминающихся концертных выступлений, число участников которых к концу сезона приблизилось к полноценному театру оперы и балета. Shortparis выделяются на фоне прочих русских групп как минимум потому, что мало кто в принципе выходит за рамки стандартной схемы «группа с гитарами в проеме сцены». Культурологи пишут огромные трактаты, расшифровывая клипы Shortparis и выискивая влияния. Итог — сразу три награды на престижной церемонии Jager Music Awards, где чествуют новых и передовых. Логичным развитием событий стал контракт с мейджором Universal и аншлаг на презентации альбома «Так закалялась сталь» в Adrenaline Stadium. И это притом, что песни Shortparis далеки от сегодняшней поп-моды, точнее, лежат в принципиально иной плоскости. Представить себе, что они могут звучать в машине по дороге на дачу, в ресторане во время бизнес-ланча или в фитнес-клубе, невозможно, хотя было бы очень интересно посмотреть, как бы это выглядело. В конце концов к русской поп-музыке Shortparis относятся так же внимательно, как ко всему прочему культурному наследию человечества.

Дельфин Край

Если альбом Shortparis — это головоломка, которую вовсе не каждому захочется разгадывать, то «Край» — ответы на вопросы, зашифрованные в предыдущем альбоме Дельфина (Андрея Лысикова) «442». Циничные комментаторы пишут, что в 2018 году Дельфин включил телевизор и с тех пор не выключает. Действительно, «442» и «Край» сильно контрастируют с периодом интровертной электроники, которую музыкант записывал в предыдущее десятилетие. «442» оказался сенсацией, хотя Дельфин обозначил царящее в стране напряжение, не стремясь к обличительному пафосу. «Край» более прямолинеен — о чем говорит уже само название. Это настоящая антиутопия. Сочиняя новые тексты, Дельфин не занимал ничью сторону. Он писал о том, что любая революция вредна и ведет к катастрофе. Настроение московских улиц лета 2019 года передано очень достоверно. Как и ощущение глобальной компьютерной игры, в которой мы все лишь персонажи, лишенные воли. Стоит отметить, что идея «Края» родилась до «лета протестов». Как и положено талантливому поэту, он все предвидел.

Hawkwind All Aboard The Skylark

«All Aboard The Skylark» — 32-й студийный альбом британской группы Hawkwind, о которой чаще всего вспоминают в связи с биографией покойного лидера Motorhead Лемми Килмистера. «Motorhead» — название последней песни, которую он написал для Hawkwind после четырех лет работы. Он ушел из группы в 1975-м, когда, можно сказать, все еще только начиналось. Hawkwind придумали стиль спейс-рок и при этом по праву считаются прародителями панк-рока. Это слышно в их песнях даже сейчас. Единственный постоянный участник группы Дейв Брок, не отходящий от микрофона уже 50 лет, судя по новому альбому, вполне мог быть источником вдохновения для Джонни Роттена, а ритмический мотор Hawkwind был примером для подражания у MC5 и The Stooges. При этом Hawkwind продолжают создавать в своих песнях фантастические миры. Упомянутый в названии альбома «Skylark» отсылает к изданному в 1928 году роману Эдварда Элмера, который считается первой в истории книгой о межзвездных путешествиях. Так что поклонники фантастики и прогрессив-рока также не обойдены вниманием Hawkwind.

