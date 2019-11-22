Банк, который вы не знаете

В ноябре Сбербанку исполнилось 178 лет. О том, как главный банк страны работает с предпринимателями и органами власти в ЮФО и СКФО, мы поговорили с Председателем Юго-Западного банка Сбербанка России Евгением Титовым.



— Евгений Викторович, какие, на ваш взгляд, главные потребности у предпринимателей?

— Принято считать, что бизнес в первую очередь заинтересован в доступном финансировании. Но есть и другой аспект, о котором говорят реже. Это знания. Ни в школе, ни в вузе предпринимательству не учат. И в 90-е, и в 2000-е наши бизнесмены все шишки набивали сами. Но это всё равно что учить человека плавать, бросая его в воду: выплывет — молодец, утонет — экзамен не сдал.

Я глубоко уважаю тех, кто прошёл эту нелёгкую школу в начале 90-х: это героические люди, я говорю это без всякой иронии. При этом убеждён, что предпринимателей на Юге России сейчас было бы больше, если бы у каждого, кто задумывается о том, чтобы начать своё дело, была возможность получить базовые системные знания — о законодательстве, рыночной стратегии, отраслевых трендах, управлении товарным ассортиментом, маркетинге, о том, как нанимать людей, вести бухгалтерию, и так далее.

Поэтому мы, банк, учим потенциальных, начинающих и опытных предпринимателей. В октябре провели в Краснодаре форум «Своё дело», в ноябре аналогичный форум прошёл в Ростове-на-Дону. Совместно с Google реализуем критически важный, на мой взгляд, проект «Бизнес класс» — бесплатное онлайн-обучение для предпринимателей, в котором приняло участие более 42 тыс. человек на Юге России, причём 52% обучившихся улучшили свои бизнес-показатели. Действует образовательная платформа «Деловая среда», созданная одноимённой дочерней компанией Сбербанка, — эта база знаний охватывает все стадии бизнес-цикла: от старта бизнеса до ликвидации компании, ведь это тоже нужно сделать грамотно.

— С образованием понятно. А что с кредитами?

— Кредит — это важнейшее условие развития бизнеса. И ставка по кредиту —всегда дешевле, чем инвестиционные ожидания акционеров от вложенных средств. Кредитуем много — и малых, и средних, и крупных, и крупнейших. Наш кредитный портфель по юрлицам 460 млрд руб., из них 51 млрд руб. выдан малому бизнесу.

При этом Сбербанк — один из немногих финансовых институтов, которые профессионально занимаются инвестиционным кредитованием на 5–10­ лет. Мы лидеры в этом направлении, и мы уникальны именно своей отраслевой экспертизой, глубиной погружения в каждый инвестпроект, управлением рисками. Независимую экспертизу тоже привлекаем. И иногда в результате всех действий и консультаций клиент даже меняет бизнес-модель проекта.

Что касается более простых историй, например, кредитования текущей деятельности, для нас в приоритете скорость принятия решения. Мы сейчас фокусируемся на том, чтобы юрлица получали кредиты онлайн за несколько минут и даже секунд. Решения есть для бизнеса любого масштаба. Запущен онлайн-кредит — деньги на счёт за три минуты с момента подписания кредитного договора. Действует предодобренный смарт-кредит — для ИП без поручительства, для ООО под поручительство собственника.

Другое наше решение «Кредит за 7 минут» рассчитано на крупнейший бизнес. Деньги на счёт поступают через 7 минут после онлайн-заполнения анкеты. И так можно получить до 2 млрд руб. Сумма немалая даже для Сбербанка. Я в банке 25 лет работаю и помню, как мы такие кредиты месяцами выдавали: сначала несколько недель бумаги собирали, потом один кредитный комитет, второй кредитный комитет, когда порой десятки людей собирались и обсуждали: дать или не дать, сколько дать, на каких условиях… И уровень просрочки тогда был выше, чем сейчас. А теперь человека в этом процессе нет — решение о выдаче кредита и его условиях принимается алгоритмами.

— Какие отрасли экономики для вас наиболее важны?

— Все важны, по ряду ключевых направлений мы разрабатываем отраслевые решения. Если говорить о масштабах бизнеса, конечно, это прежде всего агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство, переработка продукции и пищевая промышленность составляют четверть нашего кредитного портфеля. Это большой объём знаний и аналитики, который позволил нам создать особый инструмент — сельскохозяйственный хаб. Он отвечает за качество наших кредитных и партнёрских продуктов для отрасли. Мы формируем их на Юге с учётом региональной специфики и потребностей наших партнёров.

Примерно 40% всего экспорта зерновых в стране проводится через расчётные счета Сбербанка. Президент России поставил задачу довести ежегодный экспорт продукции агропромышленного комплекса до $45 млрд к 2024 году. И 70% экспортированного в прошлом году зерна как раз пришлись на южные регионы. Мы готовы сопровождать сделки от поля до порта на территории РФ и дальше с помощью Сбербанк Швейцария, а также помогать нашим клиентам искать надёжных партнёров за рубежом. Для этого банк создал специальную платформу для экспортёров и импортёров — bankofpartners.com. На ней можно проверить существующих партнёров и найти новых.

— Продолжая отраслевую тему, как вы оцениваете ситуацию на строительном рынке? Чтобы искоренить такое явление, как «обманутые дольщики», государство приняло поправки к 214-ФЗ, в результате сейчас финансировать стройку деньгами дольщиков нельзя. Как идёт адаптация?

— Это сильная встряска для отрасли, потому что многие даже крупные компании вообще никакого опыта проектного финансирования не имели до принятия этих поправок. Мы видим свою роль в том, чтобы не только качественные бизнес-решения предоставлять, но и людей обучать тому, как финансировать проекты в новых условиях (с учетом новых норм Федерального законодательства). По всей стране банк проводит конференции для застройщиков совместно с Минстроем РФ и органами надзора. Подобные мероприятия прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе. Крупные сделки проектного финансирования по новой модели заключаются у нас регулярно. С начала года принято более 40 положительных решений на 34,8 млрд руб. У нас самый высокий показатель по темпам роста финансирования отрасли.

— В последнее время много говорится о развитии GR-функции, то есть взаимодействии банков с государством, в вашем случае — с региональными властями. Как развивается это сотрудничество?

— У нас в банке есть такой девиз: «Развивая себя, развиваем страну». Мы сейчас анализируем, как мы можем помочь главам субъектов РФ в достижении стратегических целей.

Многие наши совместные проекты с властью уже много лет начинаются со слова «Безналичный». На Кубани это «Безналичные станицы» — банк установил более 4 800 платёжных терминалов. В ряде регионов запущен «Безналичный транспорт», благодаря которому пассажирам доступна бесконтактная оплата — картой, смартфоном, «умными» часами, в общем, любым гаджетом с поддержкой NFC. Ежемесячно совершается более 1 млн транзакций. В среднесрочной перспективе безналичный транспорт появится во всех городах Юга России: уже сейчас у нас подключено к безналичной оплате восемь городов с общим населением 3,7 млн человек. С прошлого года мы реализуем амбициозный проект «Безналичный Дагестан». Результаты хорошие: в 1,6 раза вырос объём безналичного торгового оборота, в 1,5 раза — объём безналичных платежей ЖКХ, в 3 раза — платежей за образовательные услуги. Этот опыт мы тиражируем на все восемь республик региона в рамках программы «Безналичные республики».

Не менее важная задача — привлечение в регион инвестиций, что даёт очевидный для всех экономический эффект: новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет. Для эффективного анализа инвестпроектов мы создаём с правительствами регионов проектные офисы. Такой офис уже создан в Дагестане, достигнута договорённость в Ставропольском крае, Северной Осетии — Алании, Калмыкии.

И я хочу подчеркнуть, что во взаимодействии с субъектами РФ мы сейчас переходим от отдельных элементов к «конструктору решений», отталкиваясь от стратегии развития региона и его потребностей. В ноябре у меня состоялись встречи с руководителями Ставропольского края и Республики Калмыкия. И разговор шёл не только и не столько о классических банковских продуктах, сколько о цифровых решениях. Говорили об облачных технологиях — сегодня регионам не обязательно строить дорогостоящие Центры обработки данных (ЦОДы), можно подключиться к облачному суперкомпьютеру, который построила наша дочерняя компания SberCloud, он 29-й в мире по производительности. Говорили о медицине — у нас есть разработка в сфере искусственного интеллекта, которая диагностирует инсульт не хуже опытных врачей, есть технологии автоматического перевода речи в текст, когда врач наговаривает диагноз во время осмотра и информация сразу переносится в протокол. Есть обучающая платформа, которая для каждого ученика подбирает оптимальный именно для него план обучения. Есть система безналичной оплаты питания в школах, когда родители в личном кабинете видят, чем питался их ребёнок. Есть биометрические системы для обеспечения безопасности на транспорте, которые помогают ловить преступников. Есть системы улучшения качества городской среды, анализа и управления работой городских служб, «умные» остановки и опоры, так называемый «монитор мэра», который уже реализован в Калуге. Одним словом, у Сбербанка, наших дочерних компаний и партнёров огромная цифровая повестка, которую мы готовы реализовывать вместе с регионами.

— Вы говорите об экосистеме сервисов для ускоренной цифровизации регионов. А как эта экосистема работает для предпринимателя, какую пользу приносит?

— Идея проста: не оказывать услугу, а решать проблему. Могу проиллюстрировать на примере покупки жилья. Человеку не нужна ипотека сама по себе. Ему квартира нужна. И банк должен помочь ему её получить. Для этого задача приобретения жилья разбивается на несколько подзадач: выбрать квартиру, проверить, всё ли в порядке по документам, оценить её реальную стоимость, найти деньги, безопасно осуществить сделку, зарегистрировать жильё, застраховать его, отремонтировать и так далее. Раньше банк обеспечивал только ипотеку — сейчас эти и другие услуги доступны на портале DomClick.ru в комплексе.

То же самое у предпринимателя. Ему не кредит и расчётный счёт нужны, а чтобы бизнес развивался. У бизнес-успеха сотни составляющих, и мы многие можем взять на себя — либо сами, либо с помощью наших дочерних компаний и партнёров. Мы свою миссию видим в том, чтобы избавить бизнесмена от рутины, от того, что отнимает время, а ценности, в том числе экономической, да и просто элементарной человеческой радости — не приносит. Предприниматель должен думать о том, как доставить радость своим клиентам и заработать деньги, а не о том, как вести бухгалтерию. И в этом смысле у каждого предпринимателя уже не первый год есть экосистема Сбербанка в кармане — в приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». Там уже десятки прикладных сервисов — аутсорсинг бухучёта, отчётность в госорганы, кадровое делопроизводство и прочее.

Если говорить об экосистеме для юридических лиц, то это могут быть и сервисы, которые не имеют прямого отношения к банкингу, но при этом повышают эффективность ведения бизнеса наших клиентов. Например, одна из дочерних компаний Сбербанка — Segmento — занимается таргетированной рекламой в интернете. У нас в ЮФО и СКФО уже более 20 таких проектов реализовано для застройщиков, медицинских центров и аптек.

Или совсем неожиданное — ветеринарная телемедицина. Как это связано со Сбербанком? На первый взгляд, никак, но это нужно нашим клиентам. В ЮФО и СКФО очень развито животноводство, и многие фермерские хозяйства находятся далеко от ветеринарных клиник. По интернету специалист может проконсультировать фермеров по здоровью крупного и мелкого рогатого скота. У нас есть дочерняя компания DocDoc, которая занимается телемедициной и сейчас прорабатывает такую услугу.

Действует в банке Корпоративный университет. Его основная задача — повышение квалификации сотрудников банка, но реализуются и партнёрские программы, по которым обучается персонал наших корпоративных клиентов. Ещё одна наша дочерняя компания «СберРешения» — лидер на рынке финансового, юридического, бухгалтерского аутсорсинга. Дочерняя компания ТОТ делает аналитические отчёты для торговых центров — в них есть данные по удовлетворённости клиентов, продажам в разрезе товаров, услуг, брендов, анализ трафика, динамика выручки и среднего чека, покупок и визитов, портрет посетителя ТЦ и так далее.

Можно много примеров потенциальных синергий привести. Конечно, это только первые сделки, но потенциал огромный. И пока ещё большинство наших клиентов думают о Сбербанке прежде всего как о поставщике исключительно банковских услуг. Но мне хочется сказать: «Вы не знаете Сбербанк. Он меняется. Он может гораздо больше, чем вы думаете». Наши возможности нередко выше, чем представления наших клиентов о том, чем мы можем им быть полезны.

Поэтому сейчас мы перестраиваем всю систему взаимодействия с нашими корпоративными клиентами, чтобы клиентские менеджеры могли предлагать им весь портфель наших банковских и небанковских сервисов. Думаем о создании пакетных предложений для различных отраслей, которые бы, помимо банковских продуктов, включали в себя оптимальный набор решений от компаний нашей экосистемы.

— Сбербанк сейчас больше чем банк. Но вы же не планируете стать «больше не банком»?

— Банковский бизнес остаётся нашим core-бизнесом. Он создал нам отличную репутацию, сформировал наш бренд. Уходить из него мы не собираемся — напротив, будем и дальше совершенствовать все процедуры и процессы, минимизировать человеческий фактор, переводить рутину «в цифру». Задача в том, чтобы интегрировать в наш традиционный банковский бизнес небанковские сервисы. Краеугольный камень всего и вся — это клиентоцентричность. Мы делаем так, чтобы клиенту было удобно. Точка. Если вдруг выяснится, что клиентам будет удобно получать в наших офисах какой-либо еще не банковский сервис и если мы сможем предоставить это качественно и по доступной цене, то оборудуем в наших офисах новые зоны обслуживания. Хотя это может не иметь ничего общего с банкингом.

Сейчас время fusion, когда постоянно генерируются новые идеи, когда бизнес-модели из одной индустрии легко перетекают в другую, смешиваются и трансформируются самым неожиданным образом. Догм больше нет — кроме той, что любые перемены должны максимизировать нашу ценность для клиента.

Юго-Западный банк Сбербанка успешен тогда, когда успешны наши клиенты. И, если смотреть шире,— когда успешен весь Юг России. Над этим мы и работаем — вместе с органами власти, нашими партнёрами и клиентами.