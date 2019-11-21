Суд в США приговорил российского хакера Лисова к четырем годам тюрьмы

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил российского программиста Станислава Лисова, обвиняемого в создании вируса NeverQuest и краже денег со счетов в американских банках, к четырем годам тюрьмы. С учетом уже отбытого срока и примерного поведения, его освободят через четыре-пять месяцев. Напомним, Станислава Лисова задержали 19 января 2017 года в Испании.

«Вы приговариваетесь к 48 месяцам тюремного заключения»,— сказала судья Валери Капрони (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, в связи с примерным поведением программиста, срок уменьшается на 15%. Адвокат Станислава Лисова Аркадий Бух сообщил, что рассчитывает на его возвращение в Россию весной 2020 года.

Напомним, жителя Таганрога Станислава Лисова задержали в Испании, куда он прилетел в отпуск. Спустя некоторое время он был депортирован в США, где по совокупности всех обвинений ему грозило до 35 лет лишения свободы. Утверждается, что с помощью своего банковского трояна он мог похитить $855 тыс. Кроме того, он пытался провести другие незаконные финансовые операции на $4,4 млн, однако попытки не увенчались успехом. В феврале текущего года он признался в сговоре с целью совершения хакерской атаки.

Подробнее о задержании российского программиста читайте в материале “Ъ FM” «Охота на хакеров».