14-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Свидетель обвинения Алеся Махмутова, начальник отдела управления контрактами департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, во время «Платформы» (2011–2014 годы) она размещала госзаказы на творческие задания в министерстве, заявила суду, что во время ее допроса 19 июля 2017 года следователь угрожал ей. «На меня оказывалось психологическое давление вплоть до угроз. Руководитель следственной группы говорил мне о том, что если я сейчас будут рассказывать, что все было по закону, то у меня есть возможность из свидетеля превратиться в соучастника, подозреваемую»,— заявила Алеся Махмутова. На вопрос судьи, обращалась ли Махмутова с жалобой на действия следствия, та ответила: «Нет, не обращалась. Я обычный человек. У меня, как у обычного человека, присутствует чувство страха».
Во время допроса Махмутовой прокуратуру интересовало, отвечала ли Софья Апфельбаум за подготовку госконтракта и соглашений с «Седьмой студией» и была ли она ответственна за их выполнение: запрашивать и проверять первичную документацию. Махмутова рассказала, что в 2009 году в министерстве была проверка ФАС, по итогам которой ведомству было запрещено требовать первичку у исполнителей, поэтому в 2011 году эти документы по «Платформе» не запрашивались. Пункт о предоставлении первички, по словам Махмутовой, появился в документах Минкульта только в 2013 году. Махмутова рассказала, что не принимала отчеты по госконтракту (2011 году), потому что не было поручения. «Кто конкретно, не могу сказать. Могу предположить, что это была Евгения Павлюченко»,— сказала она суду.
После суду дала показания Надежда Морина, которая сейчас работает в главном информационно-вычислительном центре Минкульта, а во время «Платформы» работала начальником отдела бухучета в Минкульте. Она сказала суду, что контролем за исполнением «Платформы» должен был заниматься департамент господдержки искусства, в котором работала Апфельбаум. Когда адвокат Дмитрий Харитонов попросил ее объяснить, что она понимает под контролем, свидетель ответила: «Запрашивать финансовые и творческие отчеты по мероприятиям, смотреть, все ли выполнено».
Третьей допросили Ольгу Сладкову, замдиректора департамента экономики и финансов Минкультуры. Отвечая на один из вопросов Софьи Апфельбаум, Сладкова ответила: «Департамент экономии и финансов Минкультуры участвует в разработке правил и соглашений». Деньги «Седьмой студии» в 2011 году были выделены по госконтракту, а в 2012–2014 годах — по соглашениям.