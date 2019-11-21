Мэрия Липецка взыскивает с подрядчика 130 млн рублей неустойки

Арбитражный суд Липецкой области начал рассмотрение иска МУП «Управление строительства города Липецка» к тамбовскому ООО «Сталь-М» о взыскании 134,2 млн руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств муниципального контакта, сообщила пресс-служба суда.

В соответствии с контрактом от 11 октября 2017 года, ООО «Сталь-М» обязано было выполнить работы по строительству школы жилой многоэтажной застройки по ул. 50 лет НЛМК до 2 июля 2018 года, однако работы были завершены 21 декабря 2018 года. В ответ на претензиозное письмо ООО «Сталь-М» отказалось в добровольном порядке оплатить неустойку.

Напомним, «Сталь-М» участвовало в достройке одного из двух домов, возведение которых было приостановлено из-за банкротства застройщика ООО «Риэлторский центр “Строй-Град”».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Сталь-М» зарегистрировано в селе Борщевка Тамбовского района 28 октября 2009 года для обработки отходов и лома черных металлов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По данным за 2018 год, выручка компании составила 422,9 млн руб., прибыль — 2,5 млн руб. Гендиректор — Андрей Хальзев, 85% у Наталии Федосеевой, по 5% у Мирона, Матвея и Анисьи Федосеевых.

Ирина Лобанова