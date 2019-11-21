Минздрав поставил водителей в очередь

Из-за новых правил получения водительских справок, которые изначально должны были вступить в силу 22 ноября, стоимость справки нарколога в Удмуртии может увеличиться в 26 раз. Накануне автомобилисты осадили Республиканский наркодиспансер, чтобы успеть получить справки по старой цене. После того как президент России Владимир Путин назвал введение новых справок «чушью», Минздрав сообщил, что изменения откладываются. Председатель «Автомобилистов Удмуртии» Александр Тайгаров считает, что нововведения представляют собой еще один способ заработать на водителях.

Новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, желающих получить или заменить права, должны были вступить в силу 22 ноября текущего года. Согласно приказу Минздрава, автомобилистов ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. Выяснилось, что нововведения приведут к кратному удорожанию медсправок. Так, в Удмуртии справка для категории B обойдется водителю примерно в 5,3 тыс. руб., а для категорий C, D, E – 7,2 тыс. руб.

Автомобилисты региона, узнавшие об изменениях, осадили Республиканский наркодиспансер, чтобы получить справки по старой цене. Это единственное медучреждение в республике, где можно сдать необходимые для получения прав анализы. Очереди собрались еще с ночи, задолго до открытия диспансера. Очевидцы сообщали о потасовках.

Утром в минздраве Удмуртии заявили, что 21 ноября в наркодиспансере продлили режим работы с 08:00 до 21:00. Кроме того, 22 ноября в Ижевске откроют второй пункт принятия биоматериала в Республиканском центре медицинской профилактики. В учреждении можно будет получить справки нарколога, психиатра, офтальмолога и терапевта.

«В ближайшее время будет решен вопрос о закупке дополнительного оборудования для проведения таких исследований, что положительно скажется на сроках получения медицинского исследования для получения удостоверения на право управления машиной»,— отметили в министерстве.

Днем 21 ноября Минздрав России сообщил, что решено отложить введение новых правил прохождения водительских комиссий «в связи с обеспокоенностью граждан». Ведомство проведет дополнительный анализ методов, которые будут использоваться для освидетельствования автомобилистов. В этот же день планируемые изменения в прохождение медкомиссии раскритиковал президент России Владимир Путин. «Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11,28 тыс. руб., такую зарплату получают 3,2 млн человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят»,— сказал президент.

Председатель региональной общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров считает, что новые правила прохождения водительских комиссий представляют собой еще один способ заработать на водителях, так как они являются самой платежеспособной частью населения.

«Постоянно пытаются повысить транспортный налог, акцизы на бензин, стоимость оформления документов, вводят новые правила. Как правило наркоманы, если это действительно наркоманы, а не разово употребляющие люди, все-таки состоят на учете. У нас же пьют в России немало, но нормальные люди не садятся за руль пьяными. Если человек действительно алкоголик или наркоман, то это все равно очень быстро выявляется — его ставят на учет, а сняться с этого учета это очень долгая процедура. Я считаю, что справок от нарколога и с психиатрической больницы достаточно»,— отметил господин Тайгаров.

Он подчеркнул, что изменения стоит проводить в другом направлении — больше работать службам ДПС. «Была инициатива, направленная на то, чтобы сами водители помогали выявлять неадекватных водителей. Я считаю, что работу в этом плане нужно вести и делать движение более безопасным, но не таким способом — это всего лишь способ добыть денег для государства»,— добавил Александр Тайгаров.

Несмотря на то, что Минздрав России отложил введение новых правил прохождения водительских медкомиссий, в регистратуре наркодиспансера сообщили, что внутренний приказ о переносе сроков изменений пока не поступал. Автомобилисты продолжают стоять в очередях в учреждении.

Мансур Хузяхметов