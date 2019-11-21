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Энергоблок №5 ЛАЭС введен в эксплуатацию после ремонта

Ленинградская АЭС после проведенного планово-предупредительного ремонта ввела в эксплуатацию энергоблок №5. На 100% нагрузки он будет выведен к 24 ноября. Об этом со ссылкой на пресс-службу атомной электростанции сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 21 ноября в работе находятся энергоблоки №2, №4 и №5 ЛАЭС. Они несут суммарную нагрузку согласно диспетчерскому графику 2602 МВт. Энергоблок №3 в настоящий момент находится в плановом ремонте.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что физический пуск второго энергоблока ЛАЭС-2 запланирован на 2020 год.

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