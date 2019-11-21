Средняя заработная плата бюджетников на Кубани составила 33,3 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы Краснодарского края за январь-сентябрь текущего года составила 33,3 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она увеличилась на 6,4%, сообщает Краснодарстат.

Наибольший рост зарплаты был отмечен у работников торговых организаций (опт и розница), а также у бюджетников, занятых ремонтом транспортных средств (на 15,7%) и добычей полезных ископаемых (на 11,6%).

Средняя зарплата у работников в сфере образования на Кубани составляет 27,9 тыс. руб., что на 7,7% выше, чем в аналогичный период 2018 года. У работников сферы здравоохранения средняя зарплата сложилась на уровне 35,4 тыс. руб. (+6,1%), у работников культурной, спортивной и досуговой сфер — 30,5 тыс. руб. (0%).

При этом, как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в сентябре текущего года среднемесячная начисленная заработная плата жителей Краснодарского края составила 36 тыс. руб. По сравнению с августом она увеличилась на 0,3%, а с сентябрем прошлого года – на 6,3%.

Василий Хитрых