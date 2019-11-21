Глава Перми: «Участок улицы Революции от Комсомольского проспекта до Куйбышева откроется за 10 дней до нового года»

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов во время общения с жителями города в Instagram рассказал о ходе реконструкции улицы Революции. «Уже запущено движение на участке от Комсомольского проспекта до Сибирской. Сейчас ведутся работы на участке от Компроса до улицы Куйбышева: меняется теплотрасса, уже завершена замена сетей газоснабжения, построена ливневая канализация. Думаю, что мы найдем возможность сделать жителям Перми нормальный новогодний подарок и откроем движение дней за десять до нового года. Поставим задачу подрядчику и постараемся максимально ускорить открытие», - пообещал господин Самойлов. Вместе с тем он добавил, что трамвайные пути на улице Революции будут готовы только в следующем году.

Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от Центрального рынка до Сибирской планируется организовать четырехполосное движение (по две полосы в каждую сторону) и обустроить трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также планируется обустроить остановки общественного транспорта, что позволит запустить автобусы на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской.