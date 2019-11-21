Воронежский «Молвест» планирует нарастить выручку в 2019 году до 27 млрд рублей

Основанный депутатом Госдумы Аркадием Пономаревы молочный холдинг «Молвест» рассчитывает в 2019 году увеличить выручку примерно до 27 млрд руб. Об этом сообщает профильный портал Diary news со ссылкой на господина Пономарева. «У нас объем годовой реализации порядка 25 млрд руб. Наверное, в 2019 году подрастем миллиардика на два»,— цитирует главу «Молвеста» издание, ссылаясь на его слова в кулуарах фестиваля «Наш бренд» в Уфе в среду. То есть, речь идет о росте примерно на 8%. В 2020 году рост может составить еще 3-5% «по объему выручки, производства, по тоннажу», добавил господин Пономарев.

При этом компания не заинтересована в расширении географии бизнеса, отмечает издание. «Считаю, что сильного расширения нам не нужно. Фактически, мы перекрываем территорию России до границ республик Татарстана и Башкортостана, в Поволжье работаем в Ульяновской области»,— отметил Аркадий Пономарев.

Вертикально-интегрированный холдинг «Молвест» был создан в 2006 году на базе ОАО (сейчас ПАО) «Молочный комбинат "Воронежский"» и является одним из ведущих производителей молочной продукции в ЦЧР. Компания перерабатывает более 400 тыс. т молока в год. ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» остается одним из основных юрлиц «Молвеста». Его выручка за три квартала 2019 года составила 14,7 млрд руб.