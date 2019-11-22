Серийные любимцы

В прокат выходит «Аббатство Даунтон» — полнометражный сиквел популярного сериала о жизни богатого английского поместья. Юлия Шагельман считает, что тех, кто за шесть лет полюбил обитателей Даунтона как родных, новая встреча с ними, конечно же, порадует. Остальных же на этот аристократический прием и не приглашали.

Как сказала самая, пожалуй, любимая зрителями героиня «Аббатства Даунтон», вдовствующая графиня Грэнтем (Мэгги Смит), на свадьбе одной из своих внучек: «Если им повезет, они будут в меру счастливы — такова английская версия счастливого финала». Однако, несмотря на свою патентованную, стопроцентную английскость, сериал, проживший шесть сезонов с 2010 по 2015 год, закончился универсальным хеппи-эндом. Те, кто должен был пожениться, поженились; те, кто долго не мог родить, познали счастье материнства; те, кто заслужил достойный отдых, его получили, а те, кто долго добивался хорошего к себе отношения, пускай и не вполне конвенциональными методами (это, разумеется, был лакей Томас Бэрроу (Роберт Джеймс-Колльер) — необходимый в каждом сериале отрицательный персонаж, которого зрители не могут не любить), наконец обрели гармонию с окружающим миром. Казалось бы, лучшего нельзя было и желать, места для послесловия в этой истории не осталось.

Тем не менее почти сразу появилась информация о возможной киноадаптации сериала. Сценарий, написанный бессменным автором «Даунтона» Джулианом Феллоузом, актеры из основного каста получили в 2017 году, а съемки начались в 2018-м. За это время на проекте сменились два режиссера: оба, и Брайан Персиваль, и Майкл Энглер, снимали эпизоды сериала, первый в итоге стал исполнительным продюсером фильма, но это на самом деле неважно. «Аббатство Даунтон» всегда было детищем Феллоуза, и только его.

Будучи сам сыном дипломата, бароном и членом палаты лордов от партии консерваторов, женатым на фрейлине принцессы Кентской и праправнучке первого графа Китченера, он, конечно, прекрасно разбирается в аристократическом быте и больше, чем кто-либо, готов ратовать за незыблемость монархии и прочих истинно британских скреп. И если в сериале эта идеология подавалась все-таки не совсем в лоб, а мягко и ненавязчиво, то в фильме будет и военный парад, и исполнение гимна, и неоднократно повторенные максимы о том, что корона превыше всего. Причем главными носителями идеалов монархизма оказываются простые люди, соль, так сказать, земли йоркширской, и, что уж совсем неожиданно, Брэнсон (Аллен Лич) — бывший шофер, а также бывший социалист и бывший ирландский сепаратист, оставивший былые идеалы ради любви к аристократическому семейству, членом которого он стал.

После финала сериала прошел год, на дворе 1927-й. Жизнь в Даунтоне идет как обычно (потом выяснится, что поместье с трудом удерживается на грани разорения, но это давно его привычное состояние). Внезапно приходит телеграмма: Даунтон желают посетить с визитом их королевские величества! Георг V (Саймон Джонс), дедушка нынешней королевы, с супругой королевой Марией (Джеральдин Джеймс) прибудут всего через две недели! Начинается такая знакомая суматоха: экономка миссис Хьюз (Филлис Логан) пересчитывает скатерти; повариха миссис Патмор (Лесли Никол) беспокоится, чем кормить высоких гостей; ее помощница Дэйзи (Софи Макшера) вдруг решила, что она против монархии; Бэрроу, который теперь дворецкий, и вовсе растерялся, так что леди Мэри (Мишель Докери) приходится в очередной раз ранить его тонкую душу и призвать на помощь верного Карсона (Джим Картер). Тот, по крайней мере, точно знает, когда начать полировать серебро.

Остальные дамы семейства Кроули тем временем готовят наряды, граф (Хью Бонневилль) ходит туда-сюда, попивая коньяк, а несгибаемая бабушка Грэнтем готовится прояснить весьма щекотливую ситуацию с наследством своей родственницы, королевской фрейлины леди Бэгшоу (Имельда Стонтон) — одной из немногих новых персонажей на этом празднике воссоединения сердец. Вдобавок ко всему прямо накануне приезда королевской четы в замке ломается бойлер.

Конечно, «Аббатство Даунтон» только формально кино. По сути это расширенный эпизод сериала, один из тех специальных рождественских выпусков, которыми, как вишенкой на торте, украшался каждый сезон, начиная со второго. Для новичков, не знакомых с предысторией, здесь скороговоркой объясняется, кто кому приходится и прочее содержание предыдущих серий, но, конечно, картина снята не для них. Она для тех, кто переживал за леди Эдит (Лора Кармайкл), кто волновался, смогут ли Анна (Джоанн Фроггатт) и Бейтс (Брендан Койл) быть вместе, даже когда их злоключения перешли все границы разумного, кто беспокоился за Томаса и радовался, когда Карсон и миссис Хьюз впервые взяли друг друга за руку. И если в киноверсию создатели переложили сахара, то что ж — за шесть сезонов они приучили своих зрителей к сладкому.