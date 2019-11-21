Прокуратура обвинила детскую поликлинику в нарушениях в сфере закупок

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга проверила соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров для государственных и муниципальных нужд в деятельности СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №44». По итогам проверки со стороны медучреждения были выявлены нарушения сроков оплаты по исполненным поставщиком контрактам, сообщили в надзорном ведомстве.

Ввиду нарушений сроков оплаты контрагентом направлена претензия о выплате неустойки, которая выплачена, что привело к уплате штрафных санкций и причинило ущерб бюджетному учреждению в размере заявленных финансовых требований, уточнили в прокуратуре.

По факту выявленных нарушений в отношении бывшего главврача поликлиники вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности. В настоящий момент оно направлено для рассмотрения в петербургское УФАС.

Ранее “Ъ-СПб” писал о нарушениях закона о контрактной системе в деятельности СПб ГУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №33».