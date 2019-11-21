Из-за ремонта железной дороги временно отменят поезда Ростов—Сочи

С середины января между начнутся временные отмены поездов между Ростовом и Сочи, сообщает «Ростов-Транспорт». Причем максимальный срок — с 15 января до 29 апреля, а в обратном направлении — с 14 января до 30 апреля. На сайте РЖД сообщается о «временном ограничении продажи билетов» именно на этот период. Причиной для таких мер стали ремонтные работы на железной дороге.

«Сейчас купить ж/д-билеты по маршруту Ростов — Сочи на 15 января и далее на всю глубину продаж невозможно. На фирменный двухэтажный поезд №641/642 Ростов — Адлер билеты с датой отправления 13 января и далее не продаются"— говорится в сообщении.

Скоростной поезд «Ласточка» №807/808 Ростов — Туапсе на время ремонта работ будет сокращен до станции Краснодар-1. Однако от Краснодара в сторону Туапсе продаж билетов также нет. Нельзя купить билеты на поезда, следующие к Туапсе через Армавир.

Дарья Голякова