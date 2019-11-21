Сергей Галицкий презентует в кафе «Краснодар» партию собственных вин

В пятницу, 22 ноября, в кафе «Краснодар» владелец одноименного футбольного клуба и бывший владелец сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий презентует совместно с дистрибьютором вина собственного производства, выпущенные под брендом «Галицкий&Галицкий». Информация об этом опубликована в официальном аккаунте проекта в Instagram.

По информации официального дистрибьютора вин от владельца ФК «Краснодар» Simple Group, вина «Галицкий&Галицкий» — громкий проект российского виноделия.

За виноградники и производство бренда отвечает Алексей Толстой, один из лучших российских виноделов. «Осенью 2016 года на винодельческой карте России появился новый проект “Галицкий&Галицкий”. Виноградники расположены в уникальном месте в предгорьях Кавказа: на границе заповедника “Красная Горка” в 10-ти км от Черного моря. Руководит проектом винодел Алексей Толстой вместе с главным консультантом по агрономическим вопросам, известным итальянским специалистом Вальтером Бьязи. Особое расположение, органический подход к виноградарству, передовая винодельня с европейским оборудованием и талантливая команда — идеальная основа для создания премиальных терруарных вин», - говорится в описании бренда.

Заказать вина можно на официальном сайте дистрибьютора. Вина, в числе которых Шардоне, Рислинг, Совиньон, Розе, Пино Нуар, Каберне Совиньон, Мерло и Cosaque, можно приобрести по цене от 1790 руб. до 1990 руб. за бутылку. «Вина уже на интернет-витрине, а ещё в винотеках. Доставка в пункт выдачи, которой будет удобен вам», - сообщают в социальных сетях представители Simple Group.

Василий Хитрых