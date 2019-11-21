На Ставрополье в этом году за нарушения при подаче деклараций уволили 14 чиновников

В Ставропольском крае в этом году уволили 14 чиновников, допустивших нарушения при подаче сведений о доходах, расходах и имуществе, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции на площадке информагентства «Россия Сегодня».

«Доверие людей завоевать сложно, а растратить – легко. И через призму коррупционных нарушений отдельных чиновников люди смотрят и оценивают деятельность власти в целом. Поэтому будем и дальше увольнять любого сотрудника, заподозренного в коррупции, продолжать идти курсом самоочищения власти», — сказал господин Владимиров.

Он добавил, что Ставрополье изучает опыт других регионов и берем на вооружение лучшие практики. Сейчас край закупает новое программное обеспечение, которое позволит гораздо жестче отслеживать вопросы, связанные с подачей государственными и муниципальными служащими деклараций о доходах, расходах и имуществе.

Дарья Голякова

Дарья Голякова