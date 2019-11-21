Регионы Черноземья могут получить 3,2 млрд рублей грантов из федерального бюджета

Воронежская область может получить из федерального бюджета грантв размере 1,197 млрд руб. за достижение в текущем году показателей деятельности органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба правительства региона. Там уточнили, что это самая значительная сумма из всех областей Черноземья. На втором месте располагается Липецкая область, ожидающая 970,4 млн руб. Курской области могут выделить 918,6 млн руб., а Белгородской, Орловской и Тамбовской — по 40 млн руб.

Сумма траншей регионам определялась в ходе заседания профильной федеральной трехсторонней комиссией. Теперь эти суммы должы будут утверждаться подзаконным актом правительства РФ. Общая сумма грантов на 71 субъект РФ может составить около 50 млрд руб.

Мария Старикова