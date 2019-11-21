В Нижнем Новгороде изъяли 24 тысячи литров просроченного пива без документов

Фото: Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по ПФО

Сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ПФО пресекли деятельность по нелегальной продаже алкоголя в Нижнем Новгороде. Всего со склада на улице Новикова-Прибоя изъяли более 24 тыс. литров пива различных сортов, приготовленного к реализации.

Как сообщает ведомство, товар был с истекшим сроком годности, а документы на него отсутствовали. Кроме того, продажа пива не фиксировалась в ЕГАИС (система обязательного учета производства и оборота алкоголя в России). Проводится административное расследование.

Анастасия Еремина