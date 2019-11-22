Еще десять трамваев передаст бесплатно Москва Нижнему Новгороду Вагоны морально устарели для столицы, но еще послужат нижегородцам.

«Нижегородэлектротранс» безвозмездно получит еще десять московских трамваев.

Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям.

Эта партия трамваев станет уже второй, переданной в дар нашему городу столицей. Первые одиннадцать вагонов поступили в конце прошлого года. Три из них оказались неисправными и пошли на запчасти для оставшихся. После ремонта шесть трамваев вышли на нижегородские маршруты, на которых и сегодня перевозят пассажиров.

Транспортный эксперт Александр Седов пояснил «ЪFM НН», что такая «гуманитарная помощь» приволжской столице очень кстати. По его словам, износ подвижного состава трамвайно-троллейбусного хозяйства составляет около 90 процентов. Эта цифра в последнее время снизилась благодаря той помощи, которую нам отправил Сергей Собянин.

Собеседник «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал, что Москва сейчас активно закупает новые современные трамваи, которые украшают европейские столицы, а нам отдает свой подвижно состав, который называет старым. Но даже их старый подвижной состав для Нижнего Новгорода – новый. Он совершенно безопасен. Сотрудники «Нижегородэлектротранса» приведут его в должное состояние, если он по каким-то причинам требует доработки.

Александр Седов добавил, что в ближайшее время, возможно, из Москвы нам пришлют около трех десятков троллейбусов, потому что столица отказывается от троллейбусного сообщения в пользу электробусов.

Что же касается ожидаемых трамваев, то члены профильной комиссии единогласно поддержали предложение о передаче электротранспорта. Окончательное решение будет принято на заседании Гордумы 27 ноября.