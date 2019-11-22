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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Еще десять трамваев передаст бесплатно Москва Нижнему Новгороду

Вагоны морально устарели для столицы, но еще послужат нижегородцам.

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«Нижегородэлектротранс» безвозмездно получит еще десять московских трамваев.


Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям.

Эта партия трамваев станет уже второй, переданной в дар нашему городу столицей. Первые одиннадцать вагонов поступили в конце прошлого года. Три из них оказались неисправными и пошли на запчасти для оставшихся. После ремонта шесть трамваев вышли на нижегородские маршруты, на которых и сегодня перевозят пассажиров.

Транспортный эксперт Александр Седов пояснил «ЪFM НН», что такая «гуманитарная помощь» приволжской столице очень кстати. По его словам, износ подвижного состава трамвайно-троллейбусного хозяйства составляет около 90 процентов. Эта цифра в последнее время снизилась благодаря той помощи, которую нам отправил Сергей Собянин.

Собеседник «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал, что Москва сейчас активно закупает новые современные трамваи, которые украшают европейские столицы, а нам отдает свой подвижно состав, который называет старым. Но даже их старый подвижной состав для Нижнего Новгорода – новый. Он совершенно безопасен. Сотрудники «Нижегородэлектротранса» приведут его в должное состояние, если он по каким-то причинам требует доработки.

Александр Седов добавил, что в ближайшее время, возможно, из Москвы нам пришлют около трех десятков троллейбусов, потому что столица отказывается от троллейбусного сообщения в пользу электробусов.

Что же касается ожидаемых трамваев, то члены профильной комиссии единогласно поддержали предложение о передаче электротранспорта. Окончательное решение будет принято на заседании Гордумы 27 ноября.

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