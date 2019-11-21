Депутаты тамбовской облдумы обсудили проект бюджета региона на 2020 год

Финансовое управление администрации Тамбовской области представило на рассмотрение комитетам облдумы проект закона о бюджете области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В соответствии с ним доходы бюджета в 2020 году могут составить 42,9 млрд руб., в 2021-м и 2022-м — 45,7 млрд руб. Расходная часть, в свою очередь, в 2020 году планируется в 45,4 млрд руб., в 2021-м и 2022-м — как и доходы, по 45,7 млрд руб.

Проект бюджета региона свёрстан «на основе базового варианта социально-экономического развития Тамбовской области» и носит социальную направленность, уточнили в пресс-службе облдумы.

Валерия Розбот