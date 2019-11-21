ПО «Маяк» объявил торги на создание комплекса по обращению с ядерным топливом за 2 млрд рублей

ФГУП «Производственное объединение “Маяк”» (входит в госкорпорацию «Росатом») объявило торги на право заключения государственного контракта по созданию «объекта 630». Начальная цена контракта – 2 млрд руб. Информация о проведении электронного аукциона размещена на официальном сайте госзакупок. Согласно документации, речь идет о создании комплекса по переработке отработавшего ядерного топлива реакторов АМБ. Работы предполагается проводить на территории завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» «в условиях повышенных ионизирующих излучений».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 ноября до 6 декабря, в этот же день состоится аукцион.