Бюджет Краснодара увеличили на 3 млрд рублей

Депутаты городской Думы Краснодара согласовали увеличение доходной части муниципальной казны на три года. Бюджет на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов дополнительно пополнится на 3 млрд руб., сообщили в мэрии.

По словам директора городского департамента финансов Александра Чулкова, в 2019 году доходы бюджета Краснодара увеличены на 636,8 млн руб., в 2020 году — на 1,5 млрд руб., в 2021 году — на 903,9 млн руб. Средства краевого бюджета в общем объеме дополнительных поступлений составляют 636,8 млн руб. в 2019 году, 464,1 млн руб. - в 2020 году и 222,3 млн руб. - 2021-м.

Дополнительное финансирование планируют направить на строительство берегоукрепления правого берега реки Кубань на участке от улицы Тургенева до Рождественского парка, на строительство школы на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей, корпуса для начальной школы на территории гимназии № 87 по Бульварному кольцу, 9 в Юбилейном микрорайоне, детского сада в поселке Водники и физкультурно-оздоровительного комплекса по улице 70-летия Октября в ЮМР.

Василий Хитрых