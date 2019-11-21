На площадке Курской АЭС начали монтировать упорную ферму энергоблока

На Курской АЭС-2 начат монтаж упорной фермы энергоблока №1, которая входит в состав оборудования шахты реактора и предназначается для прочного закрепления корпуса реактора. Об этом сообщает пресс-служба Курской АЭС. Это сварная конструкция из металла диаметром более 7 м, высотой около 1 м и весом 25,8 тыс. кв. Ее доставили на стройплощадку по частям, после чего провесли укрупненную сборку. На АЭС-2 работы по установке фермы называют одним из главных событий года, к тому же осуществленным на десять дней раньше срока. Когда ферма будет зафиксирована в проектном положении, шахту забетонируют спецсоставом.

Валерия Розбот