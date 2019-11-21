После гибели двоих мужчин в яме с кипятком в Пензе в филиале «Т Плюс» прошли обыски

После падения в коммунальную яму с кипятком автомобиля и гибели двоих мужчин в Пензе на улице Аустрина следственные органы провели обыски и выемки в офисах филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», которое занимается обслуживанием и ремонтом тепломагистрали. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Также изъята запись с камер видеонаблюдения, на которую попал момент происшествия и предшествовавшая этому ситуация на месте ЧП. В частности, установлено, что первые признаки выхода пара из-под асфальта появились 19 ноября в девять часов 19 минут, яма с горячей водой образовалась в течение последующих 15 минут, а в девять часов 35 минут в нее упала «Лада Ларгус» с находившимися в салоне людьми.

Следственные действия продолжаются.

Иван Сергеев