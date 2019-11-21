УФАС нашло рекламу пермского мужского салона оскорбительной

Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении ООО «Красота и Здоровье», организатора мужского спа-салона «К4 men’s spa» (пересечение улиц Куйбышева,4 и Монастырская,57).

На рекламу этого заведения, которая размещалась в лифтах многоквартирных домов, пожаловались горожане.

Информация в рекламном объявлении сопровождалась изображением девушки в очень открытой одежде, в полумаске на лице, с высунутым для слизывания белой жидкости языком.

Члены экспертного совета при Пермском УФАС сошлись во мнении, что данная реклама является оскорбительной и неуместно размещена в лифтах многоквартирных домов. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря 2019 года. По результатам заседания Пермским УФАС России будет рассматриваться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и назначении наказания.

Учредителями ООО, по данным СПАРК-Интерфакс, значатся Игорь Казаков и Альберт Ягафаров. Отметим, что основной вид деятельности компании - в области медицины.