Зауралье получит 302 млн рублей из госказны на модернизацию коммунальных сетей

Курганской области из федерального бюджета дополнительно выделено 302 млн руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Субсидия из резервного фонда поступит в регион по линии Минстроя России. Основная часть средств – около 259,3 млн руб. – будет направлена на завершение первой очереди работ по расширению и реконструкции канализационных очистных сооружений Шадринска, что позволит ввести их в эксплуатацию. Около 42,6 млн руб. выделено на строительство системы водоснабжения в селе Красноисетское Далматовского района.