Минимальная зарплата в Ростовской области в 2020 году вырастет до 14,5 тыс. рублей

Правительство Ростовской области, федерация профсоюзов и союз работодателей заключили соглашение на 2020-2022 годы, согласно которому минимальная зарплата работников в регионе будет составлять не меньше 14,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. К соглашению должны подключиться 72% предприятий области, которые обеспечат трудовые и социальные гарантии своим работникам.

«Для работников внебюджетного сектора минимальная зарплата составит 14,5 руб. и будет превышать федеральный минимальный размер оплаты труда. Это более чем на 1 тыс. руб. выше, чем по действующему соглашению», — передает пресс-служба слова губернатора региона.

В соглашении также предусмотрено развитие системы наставничества, создание условий для закрепления на рабочих местах молодых специалистов и господдержку сельских специалистов.

Дарья Голякова