20 лет дали сочинцу за систематические изнасилования своей падчерицы

54-летнего жителя Сочи признали виновным в изнасиловании падчерицы, сообщает пресс-служб Краснодарского краевого суда.

Следствием доказано, что на протяжении нескольких лет мужчина систематически насиловал дочь своей сожительницы. Также подтвердилась его вина в насильственных действиях в отношении другой девочки.

Обеим потерпевшим на момент совершения против них преступления не исполнилось 14 лет.

Городской суд Сочи приговорил преступника к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Елена Рыжкова