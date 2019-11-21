Птицефабрика «Чайковская» планирует инвестировать в развитие производства более 350 млн руб.

Директор ЗАО «Птицефабрика Чайковская» Петр Бельков поделился губернатору Пермского края Максиму Решетникову планами по развитию производства. Как сообщает пресс-служба главы региона, в 2019-2020 годах птицефабрика планирует инвестировать в развитие производства 118 млн. руб. На эти средства планируется построить новый цех, что позволит повысить объем производимого мяса на 7%. Кроме того, к 2025 году птицефабрика планирует провести модернизацию производства яиц. Предполагаемый объем инвестиций в этот проект – 250 млн. руб. Ожидается, что по итогам реализации проекта, ежегодный объем производства яиц вырастет до 300 млн штук.

Сейчас птицефабрика «Чайковская» производит около 70 видов различной продукции из мяса птицы, и 260 млн штук яиц. Из них 42% яиц и 56% мяса остается в Пермском крае, остальное поставляется в Удмуртию, Башкирию, Свердловскую и Самарскую области, Крым и другие регионы России.