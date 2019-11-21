Размер средней зарплаты в Кировской области вырос до 29 тысяч рублей

По итогам девяти месяцев года средняя (номинальная начисленная) зарплата в Кировской области составила 29,1 тыс. руб., что на 6,3% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Кировстат.

Самые высокие в регионе зарплаты получают сотрудники, занятые в области финансовой и страховой деятельности (средняя зарплата – 44,8 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (39,3 тыс. руб.), госуправления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (36,2 тыс. руб.). При этом в отраслях, где уровень средней зарплаты ниже средней в регионе, занято около 42% всех работников. Минимальные средние зарплаты выплачивают сотрудникам в отрасли предоставлении услуг (21 тыс. руб.), административной деятельности (19,9 тыс. руб.), деятельности гостиниц и общепита (18,8 тыс. руб.).

Напомним, в январе-сентябре средняя зарплата в Нижегородской области составила 34,3 тыс. руб. В Мордовии показатель еще не подсчитан, но по данным за январь-июль средняя зарплата в республике составила 27,6 тыс. руб.

Анастасия Еремина