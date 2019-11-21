Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о посвященной собранию Исаака Бродского выставке «Из моей коллекции», проекте «Альберт Эдельфельт и Романовы» и других мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Давайте посмотрим, какие выставки стоит посетить в культурной столице России. Часть из них — продолжающиеся, часть открылась специально к проведению культурного форума. Начнем с грандиозной двойной ретроспектива двух Александров — Дейнеки и Самохвалова. Такого сравнительного проекта я не припомню, и он достоин отдельной программы.

В Научно-исследовательском музее при Академии художеств открылось сразу несколько проектов. «Из моей коллекции» — имеется в виду собрание Исаака Бродского из его Музея-квартиры. Бродский до революции был символистом, удивительно тонким и стильным художником. После нее он кардинально изменил свой стиль и даже дух: начал писать исключительно портреты правильных деятелей партии и государства. Поэтому спокойно прожил президентом Академии художеств, любимцем Иосифа Сталина, умер в 1939 году, но «в своей постели». Собрал огромную коллекцию работ современных художников — от Ивана Айвазовского и Василия Поленова до Бориса Григорьева и Александра Савинова. Обычно она выставляется в его квартире, а сейчас приехала в главное здание академии.

В соседних залах выставка, посвященная финскому художнику при дворе последних российских императоров — «Альберт Эдельфельт и Романовы». Детишки из великокняжеских семей, их собачки. Удивительная милота! А рядом экспозиция «Двуликий Янус (СССР/ГДР)» — это работы немецких и наших студентов-академистов 1950-80-х.

Из продолжающихся отмечу Сандро Боттичелли с «Мадонной делла Лоджиа», которая прибыла в Эрмитаж из галереи Уффици, из Флоренции, транзитом через Владивосток, через тамошний экономический форум. И, конечно, петербургский вариант юбилейной экспозиции Ильи Репина в Русском музее — она показалась мне более полной и более четко структурированной, чем в Москве. Да и экспозиционное решение здесь традиционное и очень спокойное: анфилада небольших залов, каждый посвящается определенному периоду или творческой задаче. И, надо признать, что в Санкт-Петербурге Репин смотрится более естественно, на мой взгляд. Хотя и не менее скучно.