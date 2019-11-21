Местом для проведения митингов в Приокском районе станет площадка у кинотеатра «Импульс»

Правительство Нижегородской области внесло изменения в перечень мест, приспособленных для публичного выражения общественного мнения.

Территорию у школы № 134 школы Приокского района исключили из перечня. Теперь жители района могут собираться для проведения массовых акций у здания бывшего кинотеатра «Импульс» на проспекте Гагарина, 192. Как указывается, новая площадка у кинотеатра находится почти на 2 километра ближе к центру города, и она в несколько раз больше.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания области и первый секретарь комитета регионального отделения партии КПРФ Владислав Егоров сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что это решение нельзя расценивать как какую-то уступку или либерализацию позиции власти по отношению к организаторам и участникам публичных мероприятий. Он также сообщил, что буквально на днях коммунистам отказали в проведении митинга против закрытия детского отделения больницы № 40 на Автозаводе на площади Киселева, хотя площадь Киселева относится к числу мест, разрешенных для проведения мероприятий.

Напомним, что Конституционный суд России признал незаконными региональные нормы о запрете публичных акций возле зданий госорганов. Также Конституционный суд считает, что помеха работе транспорта и затруднение доступа к социальным объектам сами по себе не могут быть веской причиной отказа в проведении митингов, шествий и пикетов.