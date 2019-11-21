Власти могут расторгнуть соглашение с оператором платных парковок в Воронеже

Городские власти могут расторгнуть концессионное соглашение с оператором платных парковок в Воронеже, эта инициатива обсуждалась на заседании гордумы. Стоянками в областном центре занимается местное обособленное подразделение белгородского ООО «Городские парковки». Если договор будет расторгнут, парковки могут стать муниципальными. Депутаты планируют вновь обсудить эту тему в январе 2020 года.

По мнению депутатов, частный инвестор не в состоянии исполнять взятые в рамках концессии концессионные обязательства, в том числе по сбору штрафов, из-за пробела в законодательстве. Речь о невозможности передать оператору стоянок персональные данные горожан, которые нарушают правила парковки. За счет этого автовладельцы могут избежать ответственности за неоплату парковки. По данным пресс-службы гордумы, за первые три недели функционирования платных парковок прибыль подразделения «Городских парковок» составила 8 млн руб., а за последний месяц — менее 500 тыс. руб.

«Концессионер занимается только зарабатыванием личных средств, а бюджет города не получает ничего. Улицы заставлены полностью, транспортная нагрузка не уменьшается, штрафы мало кто оплачивает. Если пробел в законодательстве не решится в ближайшее время, придется расторгать концессионный договор»,— заявил председатель постоянной комиссии гордумы по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Олег Черкасов.

Мария Старикова