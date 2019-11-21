Секретарь ИКМО «Екатерингофский» оспорила неисполнение решения Горизбиркома в суде

В Ленинском районном суде Санкт-Петербурга 21 ноября состоялось рассмотрение апелляции по делу о привлечении к административной ответственности секретаря ИКМО «Екатерингофский» Лидии Островской. Приговор был отменен и направлен на новое рассмотрение мировому судье.

Госпожа Островская была привлечена к административной ответственности за неисполнение решения избирательной комиссии (5.3 КоАП РФ). Ее приговорили к штрафу, а также лишению возможности работать в избирательной системе сроком на пять лет.

С этого же заседания попросили удалиться экс-кандидата в муниципальные депутаты в МО «Екатерингофский» Полину Костылеву, которая пришла на него в качестве слушателя.

Судья Ольга Ткачева сослалась на то, что госпожа Костылева нарушает права Лидии Островской. Какие именно, по словам слушательницы, она не уточнила. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга “Ъ-СПб” сообщили, что заседание было открытым.

Олег Дилимбетов