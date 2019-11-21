Министерство ЖКХ не предлагало взымать с жителей деньги на реконструкцию систем ГВС

Минэнерго не выходило с предложением десятипроцентного софинансирования проекта реконструкции систем горячего водоснабжения жителями.

Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.

Андрей Чертков прокомментировал распространенную рядом СМИ не проверенную информацию, что жителям Нижнего Новгорода якобы предлагают софинансировать на десять процентов работы по переводу многоквартирных домов на новую систему ГВС. О такой возможности на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству сообщил заместитель директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин. Как сообщил «Коммерсантъ-Приволжье», речь шла о 560 домах с устаревшей открытой схемой ГВС, из которых 234 расположены в Канавинском и Московском районах, где есть также 41 государственное и муниципальное учреждение, в которых ГВС также осуществляется анахронично. Идея заключается в том, чтобы оборудовать подвалов этих домов индивидуальные тепловые пункты (ИТП) стоимостью примерно по 1,2 млн рублей. Половину этой суммы предлагалось из областного бюджета, четверть – из бюджета города, 15% – за счет средств АО «Теплоэнерго», а оплату оставшихся 10% возложить на жителей домов. Чиновник сообщил, что уже подготовлен проект протокола общего собрания жильцов многоквартирных домов по этому вопросу. При этом он сослался на предложение, якобы поступившее от регионального министерства энергетики и ЖКХ.

Это предложение вызвало недоумение экспертов и критику со стороны депутатов, предложивших срочно собрать специальное совещание с участием представителей областного правительства, администрации города, АО «Теплоэнерго» и гордумы.

Председатель Союза собственников жилья Нижегородской области Наталья Шартанова сказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что это нереальное предложение, над которым кто хочет, может посмеяться. Она считает, что можно размышлять на эту тему, но не кидать ее в народ.

Региональный министр отреагировал быстро, сообщив, что предложений, о которых идет речь, министерство не делало. Андрей Чертков пояснил, что в министерство ЖКХ региона от администрации Нижнего Новгорода и от АО «Теплоэнерго» должны были поступить варианты перевода домов двух районов с открытой системы водоснабжения на закрытую. Однако пока соответствующие документы министерством не получены, а приведенные заместителем директора городского департамента Денисом Скалкиным цифры не соответствуют действительности.

Андрей Чертков подтвердил, что было дано поручение проработать несколько вариантов решения вопроса, и в числе этих вариантов есть установка ИТП. Но на совещаниях не было речи о софинансировании со стороны жителей.

«КоммерсантъFM Нижний Новгород» следит за развитием темы.