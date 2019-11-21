Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения воздуха после сообщений о неприятном запахе в Купчино

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провели оперативный анализ атмосферного воздуха во Фрунзенском районе города на содержание в нем пахучих загрязняющих веществ. В частности, были отобраны пробы воздуха на территории Филатовского сквера между жилыми домами по улице Ярослава Гашека, д.30 и Моравскому переулку, д.7, корп.1, а также на территории и в отделениях СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова» на Бухарестской улице, д.134.

Как сообщили в надзорном ведомстве, исследование было проведено после поступления из ГУ МЧС по Петербургу информации о появлении резкого запаха, на который с утра 21 ноября жаловались жители Купчино. Изначально предполагалось, что причиной его возникновения мог стать сброс некоего химического вещества в канализацию.

По результатам лабораторных исследований концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы, заявили в Роспотребнадзоре.