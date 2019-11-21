Зоозащитники Уфы добиваются пересмотра тендеров мэрии на отлов бездомных животных

Арбитражный суд Башкирии назначил на 9 декабря рассмотрение иска двух уфимских зоозащитниц — Альбины Вакиловой и члена Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества Индиры Салаховой к республиканскому управлению УФАС. Антимонопольное управление отказало активисткам в удовлетворении жалобы на условия тендера на отлов бездомных животных, который в июне провела мэрия Уфы. В иске заявители просят суд отменить решение УФАС и инициировать проверку тендера, победителем которого традиционно был признан единственный участник — МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы. Стоимость контракта составила 7,9 млн руб. Он предусматривает отлов в течение года около 6 тыс. собак и 164 кошек, при этом животные должны осматриваться, содержаться на десятидневном карантине, стерилизоваться, вакцинироваться, а при наличии неизлечимых заболеваний — усыпляться.

В своей жалобе в УФАС зоозащитницы указывали на необоснованность формирования цены контракта. Он привязан к стоимости работ, выполняемых с каждым отловленным животным. Однако, как отмечали заявительницы, госзаказчику следовало установить только цену каждой услуги, а оплачивать ее исходя из объема фактически оказанных услуг. УФАС отказало в жалобе, указав на то, что стоимость работ была рассчитана по утвержденным кабмином Башкирии в 2016 году нормативам. Так, клинический осмотр одного животного в них оценен в 2,5 руб., отлов и транспортировка — в 395 руб., содержание на карантине для собаки в 1,15 тыс. руб. (кошки — в 123 руб.), медикаментозная эвтаназия собаки — в 254 руб. (кошки — в 58 руб).

В ветеринарных клиниках эти услуги стоят значительно дороже, то есть стоимость контракта не рыночная и не гарантирует соблюдение его условий, считают правозащитницы. Это ранее, в декабре 2018 года, подтверждал на обсуждении темы в Курултае и начальник производственно-технического отдела спецавтохозяйства Михаил Лебедев. Он признавал, что все отловленные предприятием животные умерщвляются, так как пунктов временного содержания для них в Уфе нет.

Влада Шипилова